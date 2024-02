Helena Resano recuerda la divertida pregunta que le hizo la Reina cuando visitó laSexta

Helena Resano, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, comenzó a trabajar en el mundo del periodismo con tan solo 20 años, probando suerte en Pamplona, su ciudad natal, hasta que en 1995 se trasladó a Madrid con una beca para Radio España. Un año más tarde se incorporó a Telecinco, donde estuvo hasta 1999, y de ahí a Televisión Española, cadena en la que realizó labores de redactora, reportera y presentadora de informativos. De hecho, fue la elegida para sustituir a doña Letizia al frente de la segunda edición del telediario cuando se anunció su compromiso matrimonial con el entonces Príncipe de Asturias.

- Helena Resano, orgullosa de su hija Emma, de 21 años, que ha empezado a trabajar en el hospital Monte Sinaí de Nueva York

De aquella época como compañera de trabajo de la Reina, guarda un gran recuerdo. "Su abuela era periodista y ella peleaba mucho por su profesión, por estar. Era la primera que quería irse a una cobertura y llegó a presentar el informativo estrella de TVE a las 9 de noche. Nunca pensé que dejaría el periodismo, pensaba que tenía una carrera eterna como periodista", ha contado en una entrevista concedida a Vanity Fair.

Sin embargo, fuera de la redacción a penas convivieron. "Es que mi hija tenía dos años y yo iba a pocos afterwork", ha dicho Resano en esta publicación. "Pero una vez hicimos juntas una cobertura en los carnavales de Canarias. Cuando terminamos el directo se sentó con el equipo a comentar el día, pero poco, porque yo creo que ya había empezado su relación con el Príncipe de Asturias", ha añadido.

Resano, que trabaja en laSexta desde 2006, no ha perdido el contacto con doña Letizia y han coincidido varias veces en privado. "Sí, y ella siempre me pregunta cómo estoy, pregunta por mis hijos...", ha explicado. Además, ha compartido una divertida anécdota. "Una vez vino de visita oficial a laSexta y ella no conocía a mi marido, así que como él trabajaba allí me preguntó: '¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Aitor?', porque tenía curiosidad por conocerle".

Por último, ha opinado sobre el papel de doña Letizia como Reina. Según Resano, "ha sabido hacer un reinado con personalidad en un momento muy complicado". "No lo están teniendo nada fácil. Lo normal es seguir el legado, no salirte del marco, pero los Reyes han sabido reinventar la corona y hacer otro tipo de reinado", ha señalado.

Ocho años después de este encuentro en laSexta, doña Letizia y Helena Resano volvieron a coincidir en un acto oficial y los fotógrafos captaron esta imagen de ambas en las escaleras del Palacio de la Zarzuela,

En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, la periodista navarra contó que había vivido con gran "asombro" la noticia del compromiso matrimonial de don Felipe y su entonces compañera de redacción. "Durante mucho tiempo habíamos hablado del Príncipe, de con quién se casaría, y años más tarde es una compañera tuya", declaró. Para evitar comparaciones con doña Letizia a la hora de presentar el informativo, Resano decidió cambiar de imagen radicalmente. "Me corté el pelo porque tenía que romper el sambenito de ser sustituta de Letizia y ofrecer otra cosa completamente diferente, pero no tengo ningún reparo en cortarme el pelo, en hacerme una coleta o en dejármelo largo. Me canso rápidamente de mi propio pelo", explicó en la revista.