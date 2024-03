Helena Resano relata el angustioso momento que vivió antes de ser ingresada: 'Se me durmió el lado izquierdo de mi cuerpo' El marido de la presentadora, Aitor Aristegui, es su mayor apoyo y no se separa de su lado desde que fue hospitalizada el 11 de marzo

Helena Resano se encuentra ingresada en el hospital desde el lunes. Fue la propia periodista la encargada de anunciarlo junto a una fotografía en la que aparece tumbada en la cama de un hospital y el siguiente mensaje: "El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes". A pesar de que su pierna "continúa domida", se encuentra positiva y con ganas de recuperarse. Un momentos muy duro y complicado en el que está arropada por su familia, sus dos hijos y su marido, Aitor Aristegui, quien no se separan de su lado.

La comunicadora, uno de los rostros más representativos de las noticias del mediodía en laSexta, y que está siendo sustituida por su compañera Ana Cuesta, ha contado a través de Infolibre lo que le ha sucedido: "El domingo, de repente, mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo. Pensé que era un pinzamiento, una más de las que me suele jugar mi espalda. Mi plan era el de siempre: estirar, un poco de descanso, calor local, relajante muscular y el lunes como nueva. No fue así".

Helena Resano ha explicado que se está sometiendo a todo tipo de pruebas, pero que aún no hay un diagnóstico claro. "El lunes, a primera hora, vine al hospital. Pensando que me darían algo más potente para el pinzamiento, que la pierna despertaría, pero ya no salí. Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía de hecho hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna", ha continuado explicando la comunicadora.

A pesar de la dura situación porque tal y como ella misma ha detallado "su pierna sigue sin despertar", la presentadora no pierde la esperanza de recuperarse pronto "ya le he dicho (a mi pierna). Y que o se pone las pilas o se las pongo yo. Y ahí estamos negociando. Con el rehabilitador, la pierna y yo. A testaruda no me gana". Antes de finalizar el comunicado ha querido dar las gracias a todos porque tiene el móvil lleno de mensajes de apoyo y cariño: "Lo mío ha sido un susto, se ha quedado en eso. Y seguramente sea un aviso, un recordatorio, de que tengo que tomarme las cosas con más calma, que no soy 'superwoman', que no tengo por qué llegar a todo".

Helena ha dejado claro que su recuperación es su prioridad y la de sus seres queridos, su marido y sus hijos. La presentadora leva 24 años casada con "su mejor compañero de viaje", Aitor Aristegui, y casi tres décadas desde que se conocieron. "27 años el primer beso. Si lloras lloro contigo, si ries rio contigo. Toda una vida pero siempre, siempre contigo. Te veo maitia", escribía el marido de la periodista el pasado 31 de diciembre de 2023.

La presentadora televisiva y su marido han formado una preciosa familia junto a sus dos hijos. El 17 de agosto de 2002 vino al mundo su hija Emma, que ha empezado una etapa muy ilusionante en el hospital Monte Sinaí de Nueva York con una beca para investigar el cáncer de hígado, y el 24 de agosto de 2007 nació su hijo Pablo, que estudia Bachillerato y tiene alma de ingeniero.

Aitor Aristegui, al que conoció en 1996 cuando ambos trabajaban en Telecinco, es comunidador y presidente y fundador de Market4NEWS, la primera agencia de noticias de periodismo móvil. Tras tres años de noviazgo pasaron por el altar. Un enlace que como ella mismo desveló en una entrevista concedida a Vanity Fair, estuvo a punto de no celebrarse: "Ahí pasó de todo. Yo fiché por Televisión Española un 8 de octubre, me casaba el 16 y ya tenía todo pagado incluida la luna de miel".

Días antes del 'sí, quiero', el restaurante anuló el banquete y el mismo día de la boda su novio, que en aquella época era jugador de rugby, apareció con collarín. Además, al peluquero que había contratado le dio un cólico. Con este panorama, la periodista todavía recuerda la conversación que mantuvo con su hermana. "Me decía: '¿Seguro que te quieres casar? Igual hay demasiadas señales'. Y yo le decía: ‘Que sí, que sí, que yo me caso'". Y menos mal que lo hizo. El próximo 14 de octubre, celebrará sus bodas de plata.

Aitor Aristegui estudió en el colegio concertado Erain en Irún, Gipuzkoa, donde él mismo reconoce que pasó "sus mejores años e hice mis mejores amistades". Posteriormente se formó como productor y realizador de televisión y realizó un máster en realización de multicamara CEV. Ha trabajado realizador en La Sexta, fue productor ejecutivo en La huella digital, presidente y fundador de Market4NEWS,Ltd y a día de hoy tiene su propia empresa, ProMatchGolf, una plataforma destinada a prestar servicios tanto al golf profesional como al amateur del mundo real de los partidos.

