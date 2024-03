Las fotos de Georgina Rodríguez con sus cuñadas, ¿para acallar los últimos rumores?

Cristiano Ronaldo no está viviendo su mejor semana a nivel profesional después de que su equipo, el Al Nassr, fuera eliminado en cuartos final de la Champions League asiática. "Gracias por vuestro apoyo. ¡Encontraremos la manera de recuperarnos y volver más fuertes!", escribió en sus redes sociales tras la derrota. Pese a todo, el jugador portugués ha contado con el apoyo incondicional de su familia. Y no nos referimos sólo a Georgina Rodríguez y sus hijos, sino también a su madre, Dolores Aveiro, y sus hermanas Elma y Katia, que viajaron hasta Arabia Saudí para estar con él.

Cristiano abrió las puertas de su casa en Riad para recibirlas y ha pasado unos días juntos muy especiales, tal y como puede verse en todas estas fotos que han publicado. "Momentos en familia, amor, felicidad, paz y unión ❤️❤️", ha escrito Elma Aveiro, mientras que Katia ha bromeado diciendo: "Mi vecino de abajo se hizo un selfie conmigo. Un Dios hasta para comer y hacerse una foto con su esposa".

Todos posan felices y cariñosos, sin embargo, parece que las imágenes podrían tener más significado del que parece. Durante estos últimos días ha vuelto a acapar titulares la supuesta mala relación que existe entre Georgina y la familia de Cristiano y muchos creen que ha sido su manera de acallar todos esos rumores. Varios medios portugueses aseguran que no se llevan bien y que la modelo española no se siente cómoda con ellas.

El tema vuelve a estar sobre la mesa, pero no es la primera vez que se habla de ello. En 2020 fue la propia Dolores Aveiro la que sentenció: "Dejad de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie". Un año más tarde, la madre del delantero del Al Nassr definió a Georgina como una "buena chica" y "un gran apoyo para Cristiano".

Sus palabras consiguieron acabar con las especulaciones sobre el distanciamiento de su familia con la protagonista de Soy Georgina, pero en 2022 Elma Aveiro avivó los rumores con unas declaraciones que fueron muy polémicas. "Todo el mundo está preocupado de si me gusta Gio. Yo quiero a todo el mundo, incluso a los que no me quieren", dijo en una entrevista en la televisión portuguesa.

Este viaje que han hecho a Riad supone un claro acercamiento entre ambas familias. De hecho, se trata de la primera vez que les vemos juntos en mucho tiempo. La última vez fue en mayo de 2023 cuando Katia Aveiro viajó a Riad para pasar unos días con ellos. En ese momento, Georgina y su cuñada demostraron la buena relación que mantienen publicando una foto en la que se mostraban de lo más sonrientes posando con sus hijos.

