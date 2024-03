Así es Oliver Bearman, el piloto que correrá el GP de Arabia Saudí por Carlos Sainz que causa baja por apendicitis

Malas noticias para Carlos Sainz. El piloto madrileño va a ser operado de urgencia, después de llevar varios días enfermo, y no podrá disputar el Gran Premio de Arabia Saudí, según informa la Escudería Ferrari: "Carlos Sainz ha sido diagnosticado con apendicitis y requerirá cirugía. A partir del FP3 y durante el resto de este fin de semana, será sustituido por el piloto reserva Oliver Bearman. Por lo tanto, Oliver no volverá a participar en esta ronda del Campeonato de F2. La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación".

Este jueves era el propio piloto el que contaba a través de su perfil público que no se encontraba muy bien y que casi heroicamente decidió participar en las dos sesiones de entrenamientos libres: "Día muy difícil para mí, no estoy del todo recuperado de la indisposición que me ha tenido en cama las últimas 24 horas. Al menos he podido ir al circuito y aprovechar al máximo el tiempo en pista. Espero estar recuperado mañana para apretar al límite".

Rebecca Donaldson, el talismán de Carlos Sainz Jr en su espectacular arranque del Mundial de Fórmula 1

A pesar de poner todo de su parte y esforzarse al máximo, los dolores y el malestar fue a más y Sainz, que quedó tercero en el podio de Bahrein el pasado sábado, tendrá que ser intervenido de apendicitis. Fue este miércoles cuando el premio Princesa de Asturias de los Deportes comenzó a sentirse mal llegando incluso a tener que abandonar el paddock de Arabia antes de tiempo."Hola a todos, Carlos no se encuentra bien y se ha ido de vuelta al hotel", informaron en un breve comunicado los de Maranello.

Isa Hernáez, feliz en su primer verano de soltera tras su ruptura con Carlos Sainz Jr.

Hace tan solo cuatro días que pudimos ver a Carlos Sainz Jr, en Baréin, el epicentro mundial para los amantes del motor. El piloto protagonizó una espectacular carrera con la que dejó a todos los asistentes con la boca abierta. Junto a él y apoyándole siempre, se encontraba su propio talismán: su novia Rebecca Donaldson. La relación entre ambos, que comenzó el pasado verano tal y como adelantó ¡HOLA!, sigue viento en popa a toda vela y buena muestra de ello ha sido lo vivido durante estos últimos días. Cierto es que la pareja sigue haciendo gala de su máxima discrección, de ahí que solo haya una imagen de los dos juntos durante su paso por el circuito internacional de Sakhir .

Carlos Sainz Jr y Rebecca Donaldson celebran entre gestos de cariño la última victoria del piloto

¿Quién es Oliver Bearman?

Olivier James Bearman, también conocido como Ollie Bearman, piloto inglés de 18 años — nació el 15 de febrero de 2005 en Guildford, Surrey, Reino Unido — va a sustituir este viernes en los Libres 3, la clasificación y mañana sábado en la carrera. A pesar de su corta edad, Bearman ha demostrado un talento excepcional en las pistas y ha logrado importantes logros en su carrera. Será la primera vez que se suba a un Fórmula 1, aunque esta temporada está compitiendo en Fórmula 2, la categoría que está un escalón por debajo del Gran Circo.

El jovencísimo británico acompañará a Leclerc en la búsqueda de otro podio o de al menos apretar las tuercas a Red Bull y especialmente a Max Verstappen. En 2024, el joven piloto británico es piloto reserva de la Escudería Ferrari de Sainz y Leclerc. En 2021, Bearman se coronó campeón en los campeonatos de Italia y Alemania de Fórmula 4. Su desempeño destacado y su gra trabajo y esfuerzo, lo catapultó al escenario internacional. Eso sí, su debut a sus 18 años y 10 meses va a batir un récord, ya que será el más joven en el Gran Premio de Arabia Saudí 2024, superando a Ricardo Rodríguez en el GP de Italia de 1961 que corrió, también con un Ferrari a los 19 años, 6 meses y 27 días.