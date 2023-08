Isa Hernáez, feliz en Formentera en su primer verano de soltera tras su ruptura con Carlos Sainz Jr.

Su ruptura con Carlos Sainz Jr. no ha sido nada fácil. Isa Hernáez se enfrenta a su primer verano de soltera después de siete años de noviazgo junto el piloto de Fórmula 1. A principios del mes de junio se conocía el inesperado fin de su relación, aunque no trascendieron los detalles. La discreción siempre ha sido la máxima de esta pareja y lo seguirá siendo. "Nunca he hablado de esto ni lo voy a hacer ahora", destacó la periodista cuando salió a la luz la noticia semanas antes de la boda de la hermana del piloto de Ferrari.

Isa Hernáez disfruta de su primer verano como soltera y se ha trasladado a las Islas Baleares. "Feliz en Formentera", señalaba junto a unas fotos tomando el sol, disfrutando de la puesta de sol o compartiendo ratos con su grupo de amigas. "La vida son dos besos", compartía esta frase en una de sus fotos siguiendo el lema que ha instaurado en su vida "carpe diem" . Hace unos días disfrutaba de una escapada a Ibiza junto a la modelo Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, y Martina Svedin, la hija de Luis Figo y Helen Svedin, y Julieta Gracia, como imagen de la firma Rabat.

Ahora verdaderamente han dado comienzo sus vacaciones y lo ha hecho junto a su grupo de amigas, tanto en Mallorca como en Formentera. La periodista e influencer después de su ruptura decidió centrarse en su trabajo. Graduada en Periodismo Bilingüe y con un Máster en Comunicación y Moda, la joven ,de 28 años, fundó un podcast con su mejor amiga, es una apasionada de la moda y ha lanzado su primera colección de vestidos de invitada junto a la firma THE-ARE.

Por su parte, Carlos Sainz se dispone a disfrutar de unas semanas de descanso tras su participación en el Gran Premio de Bélgica. La Fórmula 1 también se va de vacaciones durante prácticamente un mes, y volverá del 25 al 27 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. No está siendo un verano nada fácil para el deportista. A su ruptura con Isa Hernáez, con quien compartió siete años de su vida a raíz de que sus caminos se cruzaran en 2016, se suma que a principios del mes de julio perdió a su abuelo, Antonio Sainz Rebollo, padre del bicampeón del mundo de rallys y triple ganador del Dakar, a quien estaba muy unido. "Día triste para toda nuestra familia, ya que dimos el último adiós a mi abuelo Antonio. Él ha sido nuestro guía y apoyo en los buenos y malos momentos. Un gran ejemplo para todos aquellos a su alrededor", eran sus conmovedoras palabras, a las que seguía este consejo: "Disfrutad y apreciad cada momento con vuestros mayores. Es un regalo que no durará para siempre y realmente merecen todo nuestro amor y respeto".