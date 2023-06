La reaparición de Isa Hernáez tras su ruptura con Carlos Sainz Jr. (con un detalle muy especial)

"Aguantando el chaparrón". Esas han sido las primeras palabras de Isa Hernáez al reaparecer en público por primera vez tras su ruptura con Carlos Sainz Jr. Como siempre, la periodista se ha mostrado muy discreta al hablar de este momento que está atravesando, explicando que: "Nunca he hablado de esto ni lo voy a hacer ahora", pero lo que sí ha querido hacer es dar las gracias por "todo el cariño con el que me estáis tratanto a mí y a mi trabajo".

Sin perder la sonrisa, Isa ha confesado que tras su separación del hijo del piloto Carlos Sainz se está apoyando en su círculo más íntimo: "Amigos, familia... y luego muchísimo trabajo que, gracias a Dios, lo disfruto un montón y me gusta. Tengo esa suerte". La periodista ha hecho referencia a un nuevo proyecto que le llena de ilusión y orgullo y es que que ha sacado su primera colección de vestidos de invitada junto a la firma THE-ARE. "Justo ayer", dijo emocionada.

Y, para celebrarlo, acudió a los Elle Eco Awards luciendo una de sus creaciones. Se trata de un primaveral diseño formado por top y falda en tonos rosas y naranjas que resaltaba su figura. Isa completó su look con unos pendientes de aro dorados, bolsito béis y su melena suelta ligeramente ondulada, además de un maquillaje muy natural.

Una de las incógnitas que ha surgido tras su ruptura con Carlos es Isa Hernáez acudirá o no a la boda de Blanca Sainz, hermana del piloto, que se va a celebrar este viernes, 9 de junio. "Son detalles que no he dado nunca y no voy a dar ahora", ha dicho de manera rotunda. Eso sí, ha querido dejar claro que "hay una cosa que es más importante" que su separación y es es la boda de Blanca : "Es la hermana de Carlos y es amiga mía, y se merece todo el protagonismo esta semana".

Por último, al preguntarle por su ex, la periodista e influencer aseguró que se queda con todo lo bueno de los siete años que han estado juntos: "Sí, claro que sí, eso siempre".