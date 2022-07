Entrevista a Isa Hernáez: 'Si no te vas a poner una prenda al menos 30 veces, no te la compres' Viajamos a Ibiza de la mano de Rabat para conocer las novedades de la firma de joyería y hablar con la periodista de moda sobre podcasts, sostenibilidad y próximos retos

La céntrica calle Vara de Rey en Ibiza es una amplio paseo flanqueado por árboles frondosos que dan sombra en las horas más cálidas del día. Allí se ubica la boutique de Rabat a la que hemos viajado para conocer las novedades de su colección Three Wishes y hablar con Isa Hernáez, amiga de la firma y una de las invitadas del evento. Después de varios años inmersa en el mundo de la comunicación de moda (trabajó durante cuatro años en comunicación y relaciones públicas de la firma Scalpers), la periodista afronta una etapa de cambio, compaginando compromisos profesionales con proyectos más personales, donde hay sitio para un podcast semanal de moda y estilo de vida o para la cuenta de Instagram que refleja el estilo madrileño y que aglutina casi 110.000 seguidores. Pero estos son solo algunos de sus proyectos, las 24 horas del día dan para mucho en el caso de Isa Hernáez, incluso se ha lanzado como diseñadora con una colección cápsula sostenible.

Si nos preguntaran en qué lugar de España nos encontramos teniendo como única pista la boutique de Rabat en la isla balear, la decoración de este espacio eliminaría toda duda: techos con detalles de ratán, lámparas de cuerdas, mesas bajas de madera, sillas de mimbre... La esencia de la isla se respira en cada rincón y resulta el escenario perfecto para conocer las novedades de la colección Three Wishes, una referencia a tres generaciones de la familia Rabat (el padre y fundador Esteban Rabat, su hijo Jordi, actual consejero delegado de la compañía, y las hijas de este). Las diferentes piezas -una pulsera, un anillo y unos pendientes de aro-, están elaboradas en oro rosa con diamantes engarzados y también hay diseños con pavé de diamantes. Las creaciones de Rabat están pensadas para pasar de generación en generación y aunque no es fácil elegir una única pieza entre todas sus propuestas, Isa Hernáez tiene claro cuál es su joya imprescindible: “Una de mis joyas favoritas son los aros dorados. Para las joyas soy minimalista, no me gusta ir recargada, pero sí con un toque un poco arreglado. Unos pendientes de aros de oro son para mí perfectos para cualquier ocasión”, y añade que “en verano propondría un collar largo también de oro, una pieza que puedas llevar con bikini y no tengas que quitarte cuando vas al mar”. Una de las tendencias en joyas más poderosas de la temporada, con permiso de los diseños de inspiración años 2000.

Otra forma de entender la moda

Si te gusta la moda y eres usuaria habitual de redes sociales, seguro que la cuenta @madrileniansinmadrid forma parte de tu radar. Detrás de este perfil inspirado en la famosa @parisienesinparis está Isa Hernáez y otra amiga también periodista de moda. Y, como sucede con muchos proyectos inesperados, todo surgió en una comida informal en enero de 2021: “Estábamos un día comiendo y charlando y me di cuenta que en Madrid no había algo parecido a Parisienes in Paris. Decidimos crear una cuenta, lo hicimos todo durante la comida y después nos fuimos a merendar con más amigas que también son periodistas y estilistas. En la cola de Cristina Oria [un restaurante y catering madrileño] hicimos la primera foto. Seis meses después ya estábamos como en 80.000 seguidores y ahora alcanzamos casi 110.000”. Aunque al principio se encargaban ellas mismas de compartir imágenes, “a día de hoy el 99% de las fotos las mandan y elegimos las que nos gustan”, explica Isa, y señala cómo en los últimos meses la forma de vestir ha cambiado de la sobriedad y comodidad del armario pandémico a la explosión cromática de los últimos meses. “Hace un año, cuando todavía teníamos restricciones y sufríamos más la pandemia, solo se veían en invierno abrigos largos, super sobrios, oscuros… Y de repente, este año nos fijamos en que en las fotos que nos mandan son todas estampados, colores, mix, falda con pantalón… mucho más atrevido, es como la noche y el día. Ha sido guay verlo, porque en el día a día no te das cuenta”.

Fenómeno podcast

Su formación como periodista le ha llevado a probar suerte con uno de los formatos del momento, el podcast. Desde que cursó radio en la universidad con matrícula de honor, este medio se ha convertido en uno de sus favoritos y a juzgar por el éxito del podcast que lanzó hace casi un año, “Está de moda”, parece que las ondas tampoco se le resisten. “Es un currazo, lo hacemos todas las semanas. Al principio era de moda pero ahora ha evolucionado y el contenido es más de estilo de vida. Tenemos un invitado semanal: desde un nutricionista, una diseñadora, un chef, un perfumista… de todo. En verano hacemos una pausa pero en septiembre volveremos”.

Uno de los temas recurrentes en su podcast es la sostenibilidad, algo que Isa Hernáez aplica en su forma de entender no solo la moda, sino la forma de consumir moda. “Yo a la hora de comprar pienso si me voy a poner esa prenda más de 30 veces. Si no, no te la compres porque se va a quedar en el armario colgada. La regla de las 30 veces me funciona muy bien y también tener un número de perchas fijo dentro del armario. De esta manera, cambias un pantalón por otro y no hay más, no puedes añadir más perchas.”

Esa idea de apostar por diseños duraderos, de calidad y ajenos a las tendencias impregna otro de sus nuevos proyectos, esta vez como diseñadora junto a Fabbric, una start-up de Barcelona cuyo concepto “desde la fábrica, para ti” subraya la filosofía de la empresa de producir ropa sin contar con intermediarios. El resultado de la colaboración con Isa Hernáez ha sido una colección cápsula de cinco prendas disponibles ya bajo pedido, una forma de venta que no genera stock y que se ha convertido en una de los soluciones de esas firmas preocupadas por el impacto medioambiental de la industria textil. “La idea es que sean piezas de fondo de armario, de calidad muy buena y que dure toda la vida. Y que repitas mucho. Yo creo que nos tenemos que quitar de la cabeza que repetir es cutre, es lo normal repetir. De hecho, la persona que no repite ropa, preocupate porque tiene demasiada”, comenta la periodista sobre este lanzamiento.

En este momento de cambio profesional, Isa Hernáez asegura que le entusiasma todo sobre su trabajo y da un consejo para quienes buscan desarrollar su carrera en el ámbito de la comunicación de moda: “hacer prácticas desde el minuto uno. Aunque no te las convaliden, te sirven para aprender y probar lo que te gusta”. Así comenzó ella y ahora ha conseguido estar donde quiere estar. De momento, en sus planes más inmediatos está disfrutar del verano en Mallorca. Aprovechando sus conocimientos en moda no podemos resistir preguntar las prendas que no faltarán en su maleta. “Un kimono, a mí me encanta porque lo puedes llevar con bikini a la playa, con cinturón y zapatos de tacón para ir a cenar… También me apetece mucho un set de polo y pantalón de tela de toalla, encontré uno en un viaje y me encantó”.