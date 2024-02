Carlos Sainz Jr, a la espera de decidir su futuro mientras se consolida su relación con Rebecca Donaldson

La relación de Carlos Sainz Jr.(29) y Rebecca Donaldson (28) avanza a toda velocidad desde que el pasado verano ¡HOLA! publicó en exclusiva las primeras imágenes de la pareja durante unas vacaciones en alta mar en Córcega. En este medio año su romance se ha ido consolidando y se han vuelto inseparables. La modelo escocesa, cada vez más presente en España, está completamente integrada en el entorno más íntimo del piloto y se ha convertido en uno de sus principales apoyos en esta etapa marcada por la incertidumbre que rodea a su futuro deportivo.

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari (se hará efectivo en 2025) sumado a la renovación de Charles Lecrec deja a Carlos Sainz Jr. fuera de la escudería en la que está desde 2021. Su futuro en el mundo del automovilismo es actualmente incierto, pero él se muestra tranquilo y no quiere precipitarse. "Aún no conozco mi próximo equipo, tengo tiempo para decidir, hay muchas opciones. Creo que dije que quería decidir mi futuro antes de la primera carrera, pero ahora el escenario ha cambiado mucho y el proceso será más largo, pero cuando tome la decisión me habré dado suficiente tiempo y suficiente información", aclaraba en FormulaPassion.

Por el momento se centra en sus próximos retos, y aunque reconoce que es difícil separar su situación incierta de las inminentes carreras, su idea es gestionar bien el calendario de los próximos meses. Acaba de iniciar este martes los test de pretemporada en el circuito de Bahréin, el mismo que acogerá el arranque de la competición el próximo 2 de marzo. El 8 de diciembre, con Abu Dabi como telón de fondo, finalizará el campeonato y también la vinculación de Sainz con Ferrari.

Sea cual sea su decisión, Sainz Jr está dispuesto a seguir creciendo en la F1, donde aterrizó en 2015. Cuenta con el completo apoyo y la admiración de su familia: sus padres y referentes, Carlos Sainz y Reyes Vázquez de Castro; y sus hermanas, Ana y Blanca. También incondicional es Rebecca, una pieza clave en su vida que ha congeniado a la perfección con la familia del piloto. Así quedó reflejado cuando el pasado enero viajó con ellos a la ciudad de Yanbu en Arabia Saudita para celebrar que Carlos ganó a los 61 años el Dakar, el rally más exigente del mundo.

La carrera imparable de Rebecca

Carlos y Rebecca cuadran sus exigentes agendas para poder estar juntos el máximo tiempo posible. Mientras que el hijo del premio Princesa de Asturias de los Deportes viaja por todo el mundo con el calendario que marca la competición, ella hace lo propio con las grandes citas de la moda como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en la que acaba de participar en el desfile de Lola Casademunt by Maite. Su carrera, en la que también destaca por tener su propia firma, comenzó al ganar a los 17 años un concurso de belleza al que le presentó su madre.