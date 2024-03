Analizamos las claves del regreso de Chiara Ferragni

Los pasos de Chiara Ferragni (36 años) tras su separación de Fedez están siendo analizados al milímetro. Tras unas semanas alejada de los focos, la influencer ha vuelto por todo lo alto y lo ha hecho en la televisión italiana, concediendo su primera entrevista después del boom mediático que está viviendo. "Fueron dos meses y medio muy duros en los que me encontré en el centro de una ola de odio, y no estaba preparada", reconoció en el plató del programa Che Tempo Che Fa. Chiara ha elegido la televisión para dar este 'primer paso' en su deseo de volver a la normalidad en la esfera pública. Un detalle que no ha pasado desapercibido, ya que muchos esperaban que lo hiciera en las redes sociales, donde comenzó su imperio hace más de 20 años.

Desde que estalló la polémica del 'Pandoro Gate' el pasado mes de diciembre, Chiara ha mantenido un perfil bajo y ha estado totalmente volcada en su familia, sus amigos y su trabajo. En los primeros días, incluso, no salió ni de su casa. También dejó pasar un tiempo hasta que volvió a las redes sociales. Ferragni está teniendo una vuelta diferente y todos estos movimientos lo demuestran.

"Tengo que dar las gracias a mis fans que han estado cerca de mí en todo momento. Durante un tiempo no pude salir de casa pero luego, cuando lo hice, vi que nada había cambiado. Se pararon para hablar conmigo, pedirme selfies... Han creído en mí", contó emocionada al comprobar que, pese a todo, sigue contando con su apoyo incondicional.

Tampoco ha acudido a su cita con la moda en dos de sus eventos favoritos: la Semana de la Moda de París y la Semana de la Moda de Milán. Ni rastro de Chiara en las fashion week donde hemos echado tanto de menos los lookazos con los que siempre nos sorprendía. Parece que la empresaria italiana quiere ir poco a poco, dando pasos pequeños pero asegurándose de que pisa sobre seguro. No quiere equivocarse, ya que le está costando mucho volver a lo que era, y recuperar la buena imagen y la reputación que tenía hasta hace solo unos meses.

"Siempre me digo a mí misma que no tengo que ser perfecta. Pero algunas inseguridades nunca desaparecen. Por eso es importante contar con personas a tu alrededor que te ayuden a creer en ti misma", dijo durante su entrevista Che Tempo Che Fa. Y eso es lo que está haciendo, ya que cuenta con el apoyo de su madre, Marina Di Guardo, y sus hermanas Valentina y Francesca, que no se han separado de su lado ni un solo instante, además del cariño de sus hijos: Leone, de 5 años, y Vittoria, de 2, que son su mayor motivo de alegría.

¿Dónde está Fedez?

Hace unos días, el cantante reapareció públicamente en el desfile de Versace en la Semana de la Moda de Milán y, después, le hemos visto retomando sus entrenamientos de boxeo y reuniéndose con algunos amigos. Este fin de semana, ha estado en Rozzano, el lugar en el que creció. "Vuelta a las raíces", ha escrito en sus redes sociales junto a varias fotos y vídeos en los que aparecen también sus hijos.

Coincidiendo con la entrevista en televisión de su mujer, Fedez decidió regresar a este municipio que se encuentra a las afueras de Milán. Lo cierto es que el rapero sigue muy ligado a sus orígenes. De hecho, en 2022 donó a su ciudad 130.000 euros para la construcción del nuevo parque de skate que fue inaugurado en junio del año pasado. Para Fedez fue una forma de "contribuir a la reurbanización de los suburbios de donde vengo y devolver algunos de los privilegios adquiridos a la comunidad de la que me siento parte".