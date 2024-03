Chiara Ferragni responde a todo: los titulares que ha dado en su entrevista en televisión

Después de la tormenta mediática en la que se ha visto envuelta durante los últimos meses, todas las miradas estaban puestas en la reaparición televisiva de Chiara Ferragni. La influencer y empresaria italiana llegó al programa Che Tempo Che Fa (Canal 9) rodeada de una enorme expectación y fue recibida por el presentador Fabio Fazio, quien fue el encargado de preguntarle uno a uno por todos sus frentes abiertos: desde el denominado 'Pandoro Gate' y las polémicas que han venido después, hasta el odio que ha recibido y, por supuesto, su ruptura con Fedez.

Chiara respondió, sí. Y también lloró y se lamentó de algunas de sus decisiones. Sin embargo, muchos de sus seguidores se esperaban más. Era la ocasión perfecta para explicarse y aclarar muchas cosas. ¿Lo hizo? ¿Aprovechó su oportunidad? ¿Ha servido esta entrevista para limpiar su imagen? Estos son los titulares que dio Chiara Ferragni.

"No estaba preparada para esta ola de odio"

Fabio Fazio empezó su entrevista con la empresaria italiana diciéndole que era el momento de ser sincera y hablar de todo, pero lo primero que quiso preguntarle fue: "¿Cómo estás?". "Fueron dos meses y medio muy duros en los que me encontré en el centro de una ola de odio, y no estaba preparada. Pensarás que alguien como yo está preparado para una ola de odio como esta, porque soy Chiara Ferragni. Y estaba preparada, pero nada te prepara para la violencia de ciertos ataques. Fue difícil incluso para mí, que lo he experimentado muchas veces de primera mano", dijo. "Las redes sociales son fantásticas cuando todo va bien. Es un juego y hay cosas bonitas. Cuando todo el mundo te elogia te sientes invencible, cuando te critican es más difícil", reflexionó.

"Pensé que había hecho una obra de caridad de buena fe"

El punto de inflexión para Chiara Ferragni fue el 15 de diciembre de 2023 cuando llegó la sentencia de la justicia italiana que la condenaba a pagar más de un millón de euros por "prácticas comerciales desleales". "Pensé que había hecho una obra de caridad de buena fe. Pero evidentemente si algunas personas no lo entendieron así, significa que las cosas deberían haberse explicado mejor. Ahí es cuando empieza el gran cambio de estos últimos meses", señaló.

"Por respeto al proceso y los organismos implicados no quiero entrar en eso, pero hablaste de un error de comunicación. Se creía que una parte de las ventas del Pandoro se iba a destinar al Hospital Reina Margarita de Turín y, en realidad, la donación ya se había hecho", comenta el presentador. "Si, en la fase contractual solicitamos que se hiciera esta donación de 50.000 euros". "Para nosotros fue un placer comunicarlo, porque somos de la opinión de que la caridad no siempre debe hacerse en privado".

"He donado en privado muchas veces"

Mencionando las diversas causas solidarias en las que se ha implicado a lo largo de estos años, Chiara explicó que ha hecho donaciones en privado, sin embargo, cree que tiene una mayor repercusión cuando se da a conocer: "Yo misma lo he hecho en privado muchas veces, pero cuando se hace públicamente puede arrojar luz sobre causas sociales". "Me pasó en San Remo, cuando decidí donar todo mi dinero a la asociación DiRe, que se ocupa de ayudar a las mujeres que sufren violencia física, psicológica y económica, y no me limité a donar el dinero, sino que intenté hacerles hablar en todos los foros posibles".

"Lo mismo pasó durante el COVID cuando Federico y yo hicimos una donación inicial de 50.000 euros cada uno. En el caso del Pandoro, realmente hubo un malentendido y la gente lo entendió mal. Las cosas se podrían haber hecho mejor, hubo un error de comunicación", explicó.

"Todos cometemos errores"

"Siempre me digo a mí misma que no tengo que ser perfecta. Cuando era pequeña y veía a las modelos, quería llegar a ser como ellas. Pero algunas inseguridades nunca desaparecen. Por eso es importante contar con personas a tu alrededor que te ayuden a creer en ti misma. Tengo que agradecer a los fans que han estado cerca de mí en todo momento. Durante un tiempo no pude salir de casa pero luego, cuando lo hice, vi que nada había cambiado. Se pararon para hablar conmigo, pedirme selfies... Han creído en mí", contó emocionada al comprobar que, pese a todo, sigue contando con el apoyo incondicional de sus seguidores.

"Es una crisis fuerte"

Una de las preguntas más esperadas fue, claro está, cómo se encuentra su matrimonio con Fedez y si han decidido no seguir juntos. Ante esta pregunta, Ferragni no se mostró del todo clara y se limitó a decir: "Ya veremos". "Hemos hablado. Somos dos adultos que nos amamos. No es que vayamos a terminar de la noche a la mañana. Estamos en una crisis, ya las hemos tenido en el pasado, aunque esta es un poco más fuerte".

"No soy una estratega"

"La gente se piensa que al verte en la pantalla eres un personaje artificial y detrás de cada movimiento hay un grupo de expertos, pero yo soy un estratega. Lamentablemente, esto no es una estrategia", dijo sobre los que han asegurado que su crisis con Fedez no era verdad. "Ojalá supiera cómo salir de esto. Hay personas que te entienden al 100% y luego hay otras personas que ven algo mal, pero eso es parte del juego de las redes sociales. No hay mucho que pueda hacer al respecto, no existe una varita mágica".

"Las redes sociales son importantes, pero hay una vida fuera"

La empresaria italiana hizo una reflexión también sobre lo que significan para ella las redes sociales, donde lleva mostrando su vida desde que tenía 15 años. "He contado mucho, pero no todo. No creo que haya diferencia entre mi vida virtual y mi vida real: siempre soy yo misma. Lo que cambia es la decisión sobre qué quiero mostrar y qué no".

"En las redes sociales muestro una pequeña parte de lo que soy, pero lo que se ve es auténtico. Ser una figura pública significa renunciar a tu privacidad, pero no a todo. Durante el tema del Pandoro me aterrorizaba la posibilidad de no poder demostrar mi buena fe. Las redes sociales no lo son todo. Para mí son importantes para mi trabajo, pero también hay una vida fuera que hay que vivir".

"Cambiaré mi forma de vivir"

Antes de despedirse de ella, Fazio le pregunta si todo lo que ha vivido estos meses le ha hecho cambiar algo y ella no tiene dudas: "Cambiaré mi forma de vivir. Hasta ahora lo he hecho todo demasiado rápido, ahora quiero aprender a vivir más el presente. Quiero vivir paso a paso, esperando que cada día sea mejor que el anterior".