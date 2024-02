Las bromas de Eva González sobre su situación sentimental en la entrega de Medallas de Andalucía

El Teatro de la Maestranza en Sevilla ha acogido la entrega de las Medallas de Andalucía y las distinciones de Hijo Predilecto coincidiendo con el 28 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de Andalucía. Eva González, como buena andaluza nacida en Mairena del Alcor (Sevilla), ha sido la encargada de amenizar el acto como maestra de ceremonias y ha deleitado al público con su sentido del humor y su carisma al presentar a los galardonados. José Mercé y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, han sido distinguidos como Hijos Predilectos de Andalucía, y Danza Invisible, Los Romeros de la Puebla, Pablo López y Juan y Medio han sido algunos de los merecedores de estos importantes premios que otorga la Junta de Andalucía.

A lo largo de la gala no han faltado las bromas de Eva González, que incluso en un momento de la ceremonia no ha tenido inconveniente en referirse a su vida sentimental. Al presentar a Juan y Medio, galardonado con la Medalla a la Solidaridad y Concordia por la importantísima labor que hace con las personas mayores en su programa La tarde aquí y ahora, de Canal Sur, se ha referido a él como una persona que "les da voz, les atiende y los entiende y hasta les busca novias", ha dicho con humor la ex Miss España. Y ha sido entonces cuando le ha pedido ayuda al presentador. "Tal y como está el panorama, no está nada mal que alguien te eche una manita en estos temas. Voy a tener que hablar yo contigo Juan", ha bromeado la sevillana, que ha despertado las risas entre el público, por lo difícil que está la cosa de encontrar pareja.

Juan y Medio no ha dudado en responder a la petición de Eva González al subir al escenario. "Que me espere unos añitos, ¿no?", ha respondido la presentadora entre risas a las palabras de Juan, que le ha dicho al oído tras fundirse en un abrazo. Eva Gonzalez se separó de Cayetano Rivera, padre de su hijo, en 2022. Ya en el mes de octubre de ese año la revista ¡HOLA! anunció que atravesaban una gran crisis y llevaban meses viviendo separados - él en el Recreo de San Cayetano en Ronda y ella en Mairena del Alcor con su hijo Cayetano-. Y tan solo un mes después nuestra revista anunciaba que no había vuelta atrás y su separación era definitiva.

Tras su divorcio, el torero Cayetano Rivera ha rehecho su vida amorosa junto a la portuguesa Maria Cerqueira, con quien ha celebrado su primer año de amor, mientras que Eva González se ha dedicado por completo a su trabajo como presentadora de La Voz y de su próximo programa López y Leal, contra el canal, y su hijo Cayetano, que ahora en el mes de marzo cumplirá seis años y es su máxima prioridad.