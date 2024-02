Lucía Dominguín habla como nunca de la muerte de su hija, Bimba Bosé, y da detalles inéditos

Lucía Dominguín continúa haciendo frente a la pérdida de su hija, Bimba Bosé. La sobrina de Miguel Bosé falleció a los 41 años en Madrid, tras hacer frente, durante más de dos años, al cáncer que derivó en una metástasis en huesos, hígado y cerebro. Desde ese 23 de enero de 2017, día en el que se fue la eterna musa, amiga, compañera y alma gemela de David Delfín, su familia sigue recordándola. Sin embargo, si hay alguien que se acuerda cada día de ella, esa es su madre, Lucía Dominguín, quien ha hablado como nunca de su muerte.

“Todas las pérdidas son duras, ninguna es natural, que se haya muerto mi madre, que la echo mucho de menos, mi hija, que la echo muchísimo de menos, ni mi padre. Este año ha sido muy duro para mí”, ha comenzado diciendo la pintora, en el programa de entrevistas: No le mientas a Pinocchio. “A mi hija le agradezco lo que me ha enseñado, el valor que me ha dado y la demostración de amor que me ha dado en el momento de irse. Es muy fuerte, cómo te levantas por la mañana, pensar que uno de tus hijos se va, te mueres por dentro en todos los sentidos. Pero no puedes, tienes que seguir para adelante, tengo otros hijos, ahora tengo un nieto nuevo que es divino, no me lo quiero perder. Hay que superar esa parte porque hay seres que te quieren y tienes que luchar por ellos. En España no sabemos vivir con la muerte", ha asegurado Lucía Dominguín, mostrando que a pesar de que hayan siete años, aún no ha superado este trágico momento.

Si hay algo que le ha ayudado durante todo este proceso a la pintora, eso ha sido el contacto con su familia: "Mis hijas dicen que han sido las niñas más contentas en su infancia, nunca nos han visto pelearnos y es verdad, nunca nos hemos peleado delante de ellas", ha expresado, sobre el amor que siempre ha intentado dar, a pesar de que ella no lo recibió de sus padres. "La relación que tenían mi padre y mi madre ha sido dura, yo no me he enterado de la mitad de las cosas, pero si ha pasado algo tan duro como Miguel cuenta, es que él era el elegido, el primogénito, al que le contaban las cosas, mi madre se apoyaba en él", ha continuado relatando.

A lo largo de su entrevista, Lucía no ha querido desaprovechar la oportunidad de la serie que ha estrenado su hermano, Miguel Bosé, y en la cual ella aparece representada. "Me gusta más el documental este que ha hecho, más que la serie, porque la serie no la puedo ver, lo reconozco, ya que veo a mi madre representada por una persona que no es mi madre, con unos vestidos que no se ponía mi madre. Veo a mi padre tan déspota y tan machista, yo no lo he vivido así, ni la casa”, ha exclamado. Está contando una vida, pero no es la mía, y yo no quiero. Tengo mis recuerdos y son bonitos”, ha terminado diciendo, sobre el proyecto profesional del cantante.