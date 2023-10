Lucía Dominguín homenajea a su hija Bimba Bosé en el día en el que hubiera cumplido 48 años

Lucía Dominguín Bosé (66 años) ha querido recordar, este pasado domingo 1 de octubre, a su hija, Bimba Bosé, que habría cumplido 48 años. Cuando han pasado seis años y medio de su muerte, su madre mantiene vivo el recuerdo de su hija y así lo ha querido mostrar con una fotografía en sus redes sociales. En la foto se puede apreciar un "retrato" de Bimba, pintado en un plato y rodeado de flores, al más estilo Lucía Dominguín; ya que a la hermana de Miguel Bosé le gusta lucir tocados de flores en cada una de sus aparaciones públicas. A la imagen, Lucía ha querido añadir la fecha de nacimiento de su primogénita ("1975/1/10") acompañada de la palabra "Amor".

Su hija Bimba, su primogénita

Lucía tuvo a Bimba en Roma cuando apenas tenía 18 años, fruto de su relación con el ingeniero italiano Alessandro Salvatore. Con él tuvo dos hijos: Bimba y Rodolfo Salvatore (43), también conocido como Olfo. Años después, la mediana del clan Dominguín tuvo dos hijas más con el actor Carlos Tristancho: Lucía Tristancho, conocida como Palito Dominguín (27), y Jara (28). Y ha sido también su hermana Palito, quien ha recordado a su hermana en 'MasterChef Celebrity 8', donde participa.

Todo se desarrolló durante una charla entre Palito y otra de las participantes, la presentadora Toñi Moreno a partir de la presencia de una mariposa. “Acaba de pasar una mariposa blanca. Eso es un buen presagio”, aseguró Toñi. Palito recogió el guante: “Sí, ¿verdad? Yo siempre que veo una mariposas pienso que son mi hermana (Bimba) y mi abuela (Lucía Bosé)”. Y a partir de ahí se desarrolló una conversación de lo más emocional, con las dos aspirantes abriendo su corazón “¿Tú hablas de sentimientos o no?”, le preguntó la presentadora a Palito. “Antes no lo hacía. Pero me di cuenta que ese peso se iba a quedar ahí dentro de mí y me iba a hundir”, contestó ella.

Toñi preguntó de nuevo: “Cuando te conocí me dijiste que no habías hablado casi de Bimba ¿verdad?”. “Sí”, aseguró Palito, que a continuación se explicó: “Ahora ya lo he hablado con ciertas personas, no con todo el mundo. Cada uno tiene su tiempo para lidiar con sus cositas".

Seis años y medio de su fallecimiento

Bimba fallecía en enero de 2017 a causa de un cáncer de mama. A pesar de su diagnóstico, la modelo y diseñadora siempre mantuvo una actitud muy positiva frente a su enfermedad y nunca se dio por vencida. Bimba tuvo dos hijas, Dora (19) y June (12) junto al realizador y músico Diego Postigo, con quien estuvo casada durante siete años. Precisamente, Dora ha seguido los pasos artísticos de su familia y se ha lanzado al mundo de la música, formando parte del cartel de varios festivales como el Mad Cool.