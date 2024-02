Tamara Falcó se pronuncia tras las sorprendentes fotografías de Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal

Loading the player...

"Las fotos están ahí y no hay nada que decir. Qué alegría que me cojan por primera vez sin estar trabajando, pasándomelo bien, disfrutando de la vida sin tener que dar explicaciones a nadie. Para un día que salgo y me lo paso bien...". Con estas palabras respondía Vicky Martín Berrocal, en el programa de TardeAR, a sus comentadas y cariñosas imágenes con Enrique Solís y publicadas por Diez Minutos.

Tamara Falcó asistía este viernes a la boda de su primo, Felipe Matossian Falcó, e Ina Morenés Allende-Salazar, que se dieron el 'sí, quiero' en la iglesia de la Concepción Real de Calatrava (Madrid). Al finalizar la ceremonia, la marquesa de Griñón contestó a las preguntas de los medios de comunicación allí presentes y respondió si se alegra de la relación del empresario — con quien mantuvo una estrecha relación en 2014 — y la diseñadora, gran amiga suya. ¡Dale al play y escucha sus declaraciones!

