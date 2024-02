El lado personal de Athenea Pérez de 'Bailando con las estrellas': tiene novio desde hace 6 años y le encantaría casarse

Loading the player...

Athenea Pérez es una de las concursantes más destacadas del programa Bailando con las estrellas donde gala tras gala recibe las puntuaciones má altas del exigente jurado. De padre murciano y madre de Guinea Ecuatoria, la modelo de 27 años comenzó a los 14 años en el mundo de la moda. El 1 de julio de 2023 se proclamó ganadora del certamen ‘Miss Universo España’ deslumbrando a todos con su belleza, su carisma y su inteligencia.

En el terreno personal, Athenea es una mujer muy discreta. En una entrevista que concedió a ¡HOLA! en julio de 2023 confesaba que tiene novio desde hace 5 años: "Sí, su nombre es Pablo y llevamos cinco años juntos, tenemos una relación seria y ahora mismo es mi compañero de vida, la persona que me apoya. Considero que tenemos una relación bastante sana, cosa que también he tenido que trabajar por los diferentes golpes que me han dado en la vida. Me veo en un futuro con él y y no me imagino otra cosa, la verdad. Y pasando por el altar que es el sueño de mi vida. Y lo de ser mamá en unos años". Dale al play y conoce el lado personal de unas de la favoritas para ganar Bailando con las estrellas.

