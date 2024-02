El lado más personal de Naiara, ganadora de OT: de su afición por los coches a su complicidad con Lucas

Ha sido un camino nada fácil pues la competencia era importante. Naira se ha proclamado ganadora de Operación Triunfo 2023 después de varias semanas de formación en una de las escuelas más exigentes y especializadas de la música. La aragonesa ha conquistado la victoria no solo con su talento, más que demostrable cada semana en el escenario, sino con su personalidad. Bautizada como "chonija" (la mezcla de choni y pija), su estilo atrevido y natural, sin complejos y con mucho carisma, ha sido aplaudido por los incondicionales que semana tras semana han disfrutado de su trabajo. Casi desde el arranque del concurso fue señalada como favorita y, dado que no fue nominada por el jurado, era bastante claro que llegaría a la final, aunque por supuesto siempre puede haber una sorpresa (es el caso de Juanjo, al que todos daban como claro merecedor del podium y que se quedó fuera de los tres primeros puestos).

Natural de Zaragoza, Naiara tiene 26 años y cantaba en una orquesta. Durante el programa ha hecho gala de sus raíces, hablando de su tierra y con expresiones tan icónicas ya como "acelera, maña". Esta ha sido una de las frases que más ha repetido en el concurso, en el que ha demostrado su estricta filosofía de trabajo y su entrega a la profesión. No había estudiado música sin embargo por lo que todo lo que sabe lo aprendió de manera autodidacta y gracias a la experiencia que le dio haber trabajado en orquestas. Concretamente estaba en Nueva Alaska cuando entró en el programa, aunque justo entonces la habían llamado de la conocida orquesta Panorama para ofrecerle el puesto de artista principal con ellos, algo que fue "un orgullo" como contó.

Loading the player...

Cuando era adolescente dejó los estudios para centrarse en su vocación y cantó así en todo tipo de eventos como bodas, comuniones e incluso funerales, como reconoció ella misma. Antes del programa trató de hacerse un hueco con el nombre artístico de Laéne, que hace referencia a la inicial de su nombre, aunque no fue el que utilizó dentro del concurso. En relación a su vida familiar se sabe que es la mayor de seis hermanos y, como contó su madre a ABC, siempre ha cuidado de ellos. Se crió sin su padre, pues el matrimonio se separó cuando ella tenía tres años. "Pese a que él no ha estado presente, Naiara ha tenido una infancia feliz. Cuando yo me iba a trabajar, se quedaba con mis padres y mis hermanos. La hemos criado entre todos" apuntó su madre, que en la final se mostró eufórica con la victoria de su hija.

Su comentada complicidad con Lucas

Con respecto a su vida sentimental, no se le conoce pareja. Ha dado eso sí mucho que hablar la complicidad que ha tenido con Lucas, uno de los aspirantes que más suspiros ha levantado durante el talent. Cantaron juntos Corazón hambriento, de India Martínez, en una de las galas y ahí demostraron una gran química. Fue esta relación muy comentada pues a Lucas le esperaba su novia Claudia fuera del programa (de hecho se reencontraron pocos días antes de la final y conoció a Naiara). Con el paso del tiempo su relación de amistad se fue estrechando con bromas y conversaciones más cómplices, lo que no ha pasado desapercibido para los seguidores del formato. Ellos sin embargo no han dado más pistas. Quién sabe si ocurrirá como en otras ediciones cuando es fuera de cámara cuando se formalizan los romances.

Además de la música, otra de las grandes pasiones de Naiara es la velocidad. Contaba en la escuela que tiene un Audi "supertuneado" y que hace "mogollón de ruido", un coche que volverá a conducir ahora que ha finalizado su encierro en la escuela. Ha hablado también, en tres meses hay tiempo para contar muchas cosas, de los tatuajes que adornan su piel. "Me vuelven loca los tatuajes porque me gusta ser distinta, siempre soy la que da la nota" ha dicho sobre los diseños que se pueden ver en sus brazos, sus piernas y el pecho (tiene una rosa, un cupido, unas alas, mariposas, una corona con flores y espinas, una luna...). En la final volvió a demostrar su poderío y personalidad con la canción Sobreviviré, de Mónica Naranjo, y Me muero, de La 5ª estación, la misma con la ganó su puesto en el talent en la gala 0. En aquel debut en OT tenía unas anginas que destrozaban su garganta aunque nadie lo notó. Eso sin duda da una muestra de lo mucho que quiere conseguir su sueño.