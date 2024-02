La divertida imagen con la que Tamara Falcó e Íñigo Onieva dejan claro quién manda en casa

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se mudaron a su nuevo ático a finales del año pasado. La vivienda, de casi 190 metros cuadrados y otros 186 de terraza con piscina privada, está ubicada a solo un kilómetro de la casa familiar de Miraflores y el matrimonio no puede estar más contento. Prueba de ello son estas imágenes en las que ejercen de perfectos anfitriones con sus familiares y amigos. El pasado sábado, un día antes del 73 cumpleaños de Isabel Preysler, la pareja invitó a comer a la actriz Alejandra Onieva, hermana de Íñigo, y a las dos mejores amigas de Tamara, Casilda Aguilera y Luisa Bergel, que acudió con su marido, Cristian Flórez.

- Tamara Falcó responde a todas las preguntas sobre los rumores de crisis con Íñigo y sus planes de maternidad

La marquesa de Griñón, ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity y graduada en la prestigiosa escula de cocina Le Cordon Bleu, elaboró un exquiso menú para sorprender a sus invitados: puerros a baja temperatura confitados y lubina con crujiente de panko. "Me encanta preparar nuevas recetas e invitar a mis amigos a casa para que puedan probarlas", aseguró junto a esta foto.

"También disfruto mucho poniendo meses bonitas y esta vez no podían faltarme los platos que me regaló Eugenia Martínez de Irujo de su colección con Sushita Café para mi boda y el mantal de Lo de Manuela", añadió entusiasmada. Eugenia, al ver el maravilloso uso que estaba dando a su regalo, le dijo: "Tamara, eres un amor".

En esta ocasión, Tamara no cocinó sola. Íñigo, de 34 años, se puso manos a la obra, pero, tal y como se podía leer en los delantales, la verdadera jefa de la cocina es su mujer y él, por ahora, tan solo es su pinche.

La marquesa de Griñón, de 42 años, quería una cocina muy técnica para poner en práctica sus conocimientos como chef. "Puse electrodomésticos de última generación, una campana superpotente para poder estar en el salón y cocinando de verdad. Además, tengo una envasadora al vacío, un calientaplatos que es un deshidratador… He hecho una inversión fuerte... Pensar que puedo cortar directamente sobre la encimera porque es antibacteriana… es una maravilla. También puedo utilizar el soplete directamente, que no se estropea la encimera. No llega a ser de restaurante, pero sí que es cocina de un chef", declaró en ¡HOLA!.

La historia de amor de Tamara e Íñigo es una de las más mediáticas de los últimos tiempos, y, desde el principio, ha estado en el punto de mira. Hace unos días, la marquesa de Griñón desmintió que estuvieran en crisis, de hecho, aseguró que se encontraban en su mejor momento y deseando convertirse en padres. "Estoy recibiendo un seguimiento, a través de un enfoque llamado naprotecnología, y estoy muy satisfecha. Hasta ahora, todo marcha bien y, como tengo una profunda fe, dejo que las cosas sigan su curso", declaró esperanzada.