La preciosa y nostálgica felicitación de Tamara Falcó a su madre, Isabel Preysler, por su 73 cumpleaños

Es la persona más importante de su vida y así se lo ha vuelto a demostrar. Tamara Falcó abría este domingo su álbum personal para felicitar a su madre, Isabel Preysler, por su 73 cumpleaños de la manera más dulce y cariñosa que se puede imaginar. La aristócrata ha rescatado una tierna y nostálgica fotografía de ambas para esta jornada de celebración, instantánea que nos muestra una escena cotidiana del pasado que refleja a la perfección el amor inquebrantable entre ellas.

La marquesa de Griñón ha querido echar la vista atrás y viajar hasta su infancia con esta imagen inédita y tan entrañable que compartía en su perfil público, donde vemos a la homenajeada sonriendo y jugando entonces con su pequeña sobre el sofá mientras juntan sus rostros. Un instante único e imborrable con el paso del tiempo, que la colaboradora televisiva vuelve a revivir en este 18 de febrero de gran significativo para toda la famila.

"Feliz cumpleaños, mami", ha escrito Tamara con estas tres palabras dirigidas a la considerada como mujer más elegante de España, quien seguro se habrá emocionado con el precioso gesto de su hija en un día de enorme carga sentimental. Son una piña y, cada vez hablan la una de la otra, sus palabras denotan el profundo afecto que se tienen. "Mi madre es mi referente. La veo inalcanzable", decía hace un tiempo la tertuliana de El Hormiguero en el programa donde trabaja.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva cocinan en su hogar para familiares y amigos

Por otro lado, como apasionada y experta en temas culinarios que es, la ganadora de MasterChef Celebrity 4 volvía a deleitar a sus allegados este fin de semana al organizar un almuerzo donde ella y su marido se ponían manos a la obra para sorprender a sus invitados. "Me encanta preparar nuevas recetas e invitar a mis amigos a casa para que puedan probarlas", contaba el sábado en sus redes sociales junto a una serie de fotos del cálido y agradable encuentro.

Explicaba la anfitriona el menú 'delicatessen' que había dispuesto para los comensales, "en este caso puerros a baja temperatura confitados y lubina con crujiente de panko". Sin duda, una propuesta con la que se nos hace la boca agua y que Tamara enseñaba muy orgullosa a la cámara con la bandeja que llevaba entre las manos. Cabe recordar que la hija de Isabel Preysler tiene el título de Le Cordon Bleu, unas de las escuelas de cocina más prestigiosas del mundo.

"Además, disfruto mucho poniendo mesas bonitas y esta vez no podían faltarme los platos que me regaló Eugenia Martínez de Irujo de su colección con Sushita Café por mi boda y el mantel de Lo de Manuela", explicaba también sobre los utensilios y la decoración que ha usado, a los que se unían los divertidos delantales que lucían para la ocasión. "The Real Boss" (La verdadera jefa) se podía leer en la imagen donde posa con Íñigo, una cita a la que asistieron su cuñada Alejandra Onieva, el matrimonio formado por Luisa Bergel y Cristian Flórez o su íntima Casilda Aguilera.

