Eduardo Noriega, ingresado en el hospital por un accidente de moto en Madrid

Eduardo Noriega se encuentra en estos momentos hospitalizado después de haber sufrido un accidente de tráfico. Él mismo ha querido informar de su estado a través de su perfil público, donde ha dado todos los detalles de lo que le ha ocurrido. El actor fue embestido por detrás por un coche mientras circulaba en su moto por la autovía M-30 y, según ha relatado, salió despedido hacia delante por el impacto.

Con una fotografía aún desde la cama del hospital, aunque haciendo con la mano un gesto que indica que ya se está recuperando, el protagonista de películas como Abre los ojos o Tesis, ha querido dar las gracias al personal sanitario y a los miembros de los diferentes cuerpos de seguridad que le ayudaron tanto en el lugar del accidente, como en su posterior ingreso en el centro médico.

Asimismo, Noriega ha confirmado que, a pesar de que se ha llevado un susto tremendo y de que se encuentra bastante dolorido, por fortuna, no ha habido mayores consecuencias: "Por suerte, solo fueron policontusiones y algunos puntos (…), no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar. Gracias a todos los que acudieron al lugar, @bomberosmad, @policiademadrid y #Samur, por atenderme con tanta rapidez y eficacia, y al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, por su atención y profesionalidad", ha escrito el intérprete.

Palabras de cariño

Han sido muchas las personas que han querido mandar mensajes de apoyo al intérprete a raíz de este accidente. Por ejemplo, Adriana Abenia le ha deseado una pronta recuperación, al igual que Paula Echevarría o Rossy de Palma. El actor Rodrigo Poison se ha alegrado de que todo se haya quedado en un susto, mientras que Leonardo Sbaraglia también le ha mandado un fuerte abrazo y le ha deseado que se recupere lo antes posible. Otros como Pablo Carbonell han tirado de humor y han preguntado cómo había quedado la moto.

Su próximo proyecto

A finales del mes de enero, el propio Eduardo Noriega compartía a través de su perfil público una fotografía posando junto a Amaia Salamanca, con la que protagoniza su próximo trabajo. Tal como él mismo contaba, ya habían comenzado los ensayos de El árbol y el ruiseñor, una película de terror dirigida por Miguel Ángel Lamata, basada en una novela corta de Mayte Navales, que se va a rodar entre Teruel y Zaragoza. El elenco lo completan Norma Ruiz y Cristina Gallego, entre otras.

Una discreta vida personal

A pesar de que Eduardo Noriega es uno de los actores más destacados de su generación, el intérprete siempre ha destacado por ser muy hermético con su vida privada. Noriega conoció a la que hoy es su mujer, Trinidad Oteros, de manera totalmente inesperada, cuando ambos coincidieron en el aeropuerto de Madrid mientras esperaban un avión que llegaba con retraso.

Tras seis años de relación, la pareja se casó en una discreta y secreta ceremonia en Madrid en el año 2011 y tres años después se convirtieron en padres de su primera y única hija.