Amaia Salamanca y Rosauro Varo no están separados

Amaia Salamanca y Rosauro Varo continúan unidos y su relación es totalmente sólida en este momento, según ha trasladado a ¡HOLA! en primicia el círculo más cercano de la pareja. No hay, por tanto, crisis ni separación, como apuntan algunas informaciones haciendo referencia a unas fotografías del empresario. Esas imágenes, tal como nos cuentan, corresponden a unas copas que organizó con amigos y amigas, conocidos por los dos, que se quedaron a dormir en su casa y no suponen ningún problema para ellos, cuya relación estaba bien entonces, y así sigue en este momento.

La actriz y el empresario, que tiene tres hijos en común, continuan viviendo juntos en su casa de la Moraleja y aunque en el pasado han tenido altibajos, como cualquier pareja, en la actualidad se encuentran en un buen momento. Hace tan solo dos semanas fueron fotografiados en Sevilla, donde la pareja posee una casa-palacio del siglo XVIII en el barrio de Santa Cruz, compartiendo una tarde de risas con sus hijos, Olivia, de nueve años, Nacho, de siete, y Mateo, de seis.

Siempre discretos en lo que respecta a su vida personal, no se les veía juntos desde que el pasado 30 de mayo Rosauro fue galardonado con una de las medallas de Andalucía ante la orgullosa mirada de su familia y ya habían comenzado a surgir especulaciones sobre una supuesta crisis en su relación. Sin embargo, las imágenes en las que se les puede ver en el restaurante que el empresario posee frente a la Torre del Oro junto a los niños y algunos amigos, desmienten esas informaciones.

Este verano se cumplieron 13 años desde que su relación salió a la luz pública convirtiéndose en la pareja sorpresa de 2010 tras conocerse en una fiesta en Ibiza. Desde entonces, Amaia, de 37 años, y Rosauro, de 44, se convirtieron en inseperables y formaron una familia numerosa. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sentido la necesidad de pasar por el altar. Así lo explicaba la que fuera protagonista de Sin tetas no hay paraíso: "Por ahora, no habrá boda. Tenemos tres hijos, eso ya me parece suficiente. No nos hace falta nada más para celebrar nuestro amor. Además organizar una boda supone tanto trajín y tantos nervios que no sé si realmente luego la disfrutas".

La vida también sonríe a la pareja en lo profesional. Amaia Salamanca ha rodado este año Tábula Rasa en República Dominicana, una película de terror psicológico junto a Macarena Gómez y Javier Bardem. Además, mientras saborea el éxito de La piel del tambor, que se estrenó el año pasado, ha grabado la segunda temporada de las series Todos Mienten y Bienvenidos al Edén. Por su parte, Rosauro Varo es presidente de GAT Inversiones, vicepresidente del consejo de administración de Movistar +, patrono de la Fundación del Teatro Real y ganador del premio Emprendedor del Año 2021.