Channing Tatum y su hija de 10 años acuden a un estreno disfrazados de personajes de anime

Channing Tatum, el que fuera elegido hace una década el hombre más sexy por la revista People, es un padrazo con su hija, Everly, fruto de su matrimonio con Jenna Dewan, de quien se divorcio en 2018. Padre e hija acudieron al estreno de la película de anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hashira Training Arc, que tuvo lugar en Union Square en Nueva York. Como una gran entusiasta de este tipo de películas, la niña acudió disfrazada del personaje de anime Shinobu Kocho con su túnica, sobre un traje negro y blanco adornado con un cinturón y una peluca bicolor morena con mechones morados. Su padre, para no desentonar y seguir la temática del filme, lució una sudadera cuadros verdes y negros, similar al traje del líder de la serie Tanjiro Kamado.

El actor de Magic Mike comparte la crianza de Everly con su exmujer, Jenna Dewan, a quien conoció inicialmente mientras trabajaba en el set de la película Step Up (Un paso adelante). Se casaron en 2009, pero pusieron punto y final a su relación después de nueve años casados y una hija en común. Tras su ruptura, Dewan contó las dificultades que pasó tras nacer su hija por las ausencias de Tatum. La actriz relató que tuvo que afrontar prácticamente sola y sin ayuda su primera maternidad, algo que no sucedió con el nacimiento de su segundo hijo, Callum Michael Rebel, nacido de otra relación. La ex de Channing rehizo su vida sentimental junto a su prometido con Steve Kazee, con quien pronto dará la bienvenida a su segundo hijo en común.

Se retiró del cine para cuidar a su hija

Por su parte Channing recuperó la ilusión en el amor, primero junto a Jessie J y más tarde con Zoe Kravitz, con quien se ha comprometido. Sin embargo en lo que al trabajo se refiere, a raíz de su divorcio de Jenna Dewan aparcó sus compromisos profesionales para dedicarse a su hija. La paternidad de Everly le rehizo replantearse sus prioridades y cinco años tardó en volver al cine. Lo hizo en 2022 como director de la road movie The Dog y entonces explicó lo que le había llevado a tomar esta decisión. "Nunca me alejé pensando 'me voy de aquí', fue el tiempo que se esfumó, ser padre me arrastró", contó.