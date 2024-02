Sigourney Weaver agradece en español y con un conmovedor discurso su Goya Internacional ante la atenta mirada de su orgulloso marido

Desde que la vimos poner un pie en Valladolid, se ha mostrado pletórica y con mucha energía por el importante reconocimiento cinematográfico con el iba a ser agasajada. Ese momento llega por fin este sábado, donde Sigourney Weaver recoge el Premio Goya Internacional 2024 como reconocimiento a su prolífica y exitosa carrera en la gran pantalla. La legendaria intérprete norteamericana, por quien no parece pasar el tiempo, era todo sonrisas.

Estupenda a sus 74 años de edad, la protagonista de títulos tan míticos como Alien o Gorilas en la niebla ha brillado nada más aparecer por la alfombra roja que se desplegaba en el pabellón de la Feria de Muestras de la capital pucelana. La estrella de Hollywood acaparaba, como es lógico, buena parte de los flashes en esta XXXVIII edición de los galardones más importantes y prestigiosos de nuestro celuloide. Reconocía estar emocionada y orgullosa, ha dicho en declaraciones a TVE.

La popular actriz estadounidense, que ha viajado a España acompañada por su marido Jim Simpson, se une de esta forma a un palmarés que se inauguró en 2022 con la francesa Juliette Binoche y continuaba -un año después- con la australiana Cate Blanchett. Tres mujeres que son pura fuerza delante de la cámara y cuyos aclamados trabajos les han llevado a lo más alto de su profesión.

Antes del gran día, Sigourney Weaver pasaba primero este viernes por el Ayuntamiento vallisoletano para firmar en el Libro de Honor junto al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite. Posteriormente, ya este mismo sábado por la mañana, la homenajeda acudía a un encuentro con el público en el Teatro Carrión, acto donde estaba acompañada por la actriz Leonor Watling sobre el escenario.

En sus declaraciones ante la prensa, la veterana intérprete ha dicho sentirse "agradecida e impactada" por este premio, a la vez que elogiaba al cine español por contar historias "concretas y originales". Sobre su propio currículum, reconocía sentir predilección por la ciencia-ficción y la comedia, pero se atreve con todos los géneros. De ella, los académicos han alabado de su versatilidad, carisma e indiscutible talento desde que debutara hace casi medio siglo.

Pero, como señalamos anteriormente, el momento más emocionante estaba aún por llegar. Con el patio de butacas puesto en pie y visiblemente emocionada, la veterana actriz recogía el Goya de manos de su gran amigo el director Juan Antonio Bayona, a quien ella llama cariñosamente "Jota" y quien ha presentado a la actriz primero como "guerrera" por su papel de Alien después como "leyenda" por sus impecables papeles y más tarde como "la reina".

Echando una mirada cómplice a su marido, Sigourney Weaver, quien no ha dudado en llevarse la mano al pecho tras la larga ovación y en lanzar besos al aire, ha pronunciado un bonito y agradecido discurso en el que hasta se ha atrevido a chapurrear un poquito de español, pues no se puede olvidar que la actriz ha rodado hasta seis películas en nuestro país. "Estoy abrumada", ha omenzado diciendo la estrella. "Me hacéis sentir como una verdadera reina" afirmaba.

La actriz, a la que al principio le costaba incluso articular las palabras, ha asegurado sentir orgullo por un cine español que "ha producido tantas obras maestras a lo largo de los años" citando, entre otras a Viridiana, de Luis Buñuel, Competición oficial, de Duprat y Cohn, y, claro, La sociedad de la nieve, de su queridísimo Bayona).

Echando la vista atrás, la protagonista de Un Monstruo viene a verme, ha confesado que cuando era pequeña le fascinaban los mapas. "A veces navegando por esta industria he recordado esos mapas y todos los peligros que mostraban, los monstruos. Yo también era una aventurera" ha señalado la actriz, cuyo afán a lo largo de su carrera no ha sido otro que buscar historias que enseñen a las mujeres lo poderosas que son.

Weaver, quien ha manifestado estar "orgullosa de ser actriz", y que no ha dejado de hacer continuos guiños a sus compañeros de profesión y a directores, tampoco se ha olvidado de su dobladora en español María Luisa Solà, que la ha doblado en más de 30 películas y quien según su amigo Bill Murray era, sin duda, la mejor. María, espero que estés viendo esta noche, porque te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Deberías estar aquí también", ha señalado la actriz.

Además, ha tenido palabras de elogio para La sociedad de la nieve, "un filme tan sorprendente, tan delicado, con tanto respeto por estos jóvenes y lo que pasaron, y las decisiones que tuvieron que tomar. Fue tan emocionante y tan bien hecho", así como para "la sublime Competición Oficial, una carta de amor a nuestra locura de la industria con la incomparable Penélope Cruz y Antonio y Oscar Martínez".

La estrella, que ha señalado que cuando piensa en el cine español piensa en "la excelencia" ha cerrado su discurso diciendo en un casi perfecto español "Disfrutad de la noche" acompañando esta frase con una bonita y sincera sonrisa que dejaba más que evidente la ilusión que le hacía recoger este premio pues, tal como señalaba segundos antes, su deseo era ... "venir cada año".

