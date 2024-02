La actriz Sofía Otero, de 10 años, protagoniza la escena más tierna de los Goya La pequeña, protagonista de la cinta '20.000 especies de abejas', no ha podido contener las lágrimas al entregar el galardón a su compañera Anne Gabarain

La entrega de la XXXVIII edición de los premios Goya en Valladolid ha dejado un año más emociones, nervios, música y muchas lágrimas. No de pena, claro, sino de sentimientos incontenibles que reflejaban sobre todo alegría. ¿A quién no le gusta recoger un reconocimiento al trabajo bien hecho? Una de las triunfadoras de la noche fue 20.000 especies de abejas, cinta que se llevó tres premios, mejor guión original y dirección novel para Estibaliz Urresola Solaguren y mejor actriz de reparto para Anne Gabarain. Fue precisamente durante esta última categoría cuando se vivió uno de los instantes más tiernos e inolvidables de esta edición.

Subía al escenario para presentar el premio Aitana Sánchez Gijón junto a Sofía Otero, una pequeña actriz de 10 años que ha triunfado entre crítica y público por su papel en la cinta. La niña no pudo colarse en la lista de nominados debido a que no tiene los 14 años que se requieren para ello, pero sí que podía leer el sobre con el nombre de la actriz de reparto premiada. En esta categoría estaban sus dos compañeras Anne Gabarain e Itziar Laccano y, cuando Sofía leyó el nombre de Anne, no pudo evitar que empezaran a brotar las lágrimas.

Gabarain, su tía abuela en la ficción, subió a escena para ponerse a los pies de la talentosa intérprete, que pese a su corta edad ha demostrado que tiene un futuro prometedor en el cine (si es eso a lo que se quiere dedicar en el futuro). Mientras la premiada homenajeaba a la pequeña con este significativo gesto, la niña la felicitaba limpiándose las lágrimas. "¡Qué alegría!" dijo. El momento no pudo ser más conmovedor.

No podía estar más guapa Sofía, que recibió un caluroso aplauso del público al que enterneció. Amaya Sánchez (de la firma Amaya Fashion For Kids) había diseñado para ella en exclusiva, un vestido de moaré en color fresa intenso, con un elegante escote en la espalda y una generosa cola en cascada de godets. Llevaba su larga melena recogida en una coleta alta. Las emociones continuaron sin embargo cuando Anne empezó a hablar pues tener el Goya en las manos fue para ella una gran satisfacción. Se lo dedicó "a toda la colmena que ha hecho posible la película, todo el equipo artístico y técnico". Los Premios Goya dejaron una gran triunfadora que fue La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, que parte con 12 galardones más rumbo a la conquista de los Oscars.