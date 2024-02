Los protagonistas de 'La sociedad de la nieve' causan furor en los Goya y ¡uno de ellos se lleva el premio!

Son los intérpretes de moda en España y en otros muchos países a lo largo y ancho del planeta, allá donde La sociedad de la nieve se ha convertido en un auténtico fenómeno desde su estreno (primero en las salas y poco después en Netflix). Como era de esperar, los intérpretes de la película diirigida por Juan Antonio Bayona han causado furor tras su paso por la alfombra roja de los Premios Goya que se celebraba este sábado en Valladolid.

Vestidos muy elegantes para la ocasión, todo el equipo ha posado con una gran sonrisa frente a los reporteros gráficos y con el cineasta catalán a la cabeza. El uruguayo Enzo Vogrincic, protagonista y narrador de la cinta que recrea la tragedia y el milagro de los Andes, derrochaba su indudable atractivo y se mostraba encantado con su presencia allí. Su compañero, el argentino Matías Recalt, que estaba nominado y finalmente se ha llevado el gato al agua, también confesaba antes su emoción del momento.

"Ya me siento premiado... por ahora me quedo con eso y estoy muy agradecido", decía a los micrófonos de TVE. A su vez, reconocía estar "ansioso, contento, nervioso... un poco de todo, pero disfrutando, la verdad, y con ganas de ganarlo, por supuesto, no te lo vio a negar", apostillaba entre risas. Según contaba, el galardón para él "es también la propia película y lo que ha sido el haber hecho esta historia", sentenciaba. Después, durante la gala, llegaba el momento cumbre al escuchar su nombre como flamante ganador del Goya al mejor actor revelación.

Sobre el escenario, y bajo la atenta mirada de un J. A. Bayona visiblemente emocionado, Matías dedicaba el 'cabezón' a "mis amigos de la montaña", ha dicho nada más comenzar su discurso. A su vez, no se olvidaba de los supervivientes de la historia real y de los que no pudieron volver a sus casas. Por último, hacía mención a su novia -allí presente- y a sus familiares, con especial dedicatoria y señalando al cielo por su padre, quien falleció justo antes de comenzar el rodaje del filme, ha contado con la voz entrecortada.

La sociedad de la nieve, que era una de las grandes favoritas de los Goya con hasta trece nominaciones y se ha llevado un buen puñado de reconocimientos, vivía además este viernes un evento muy especial en Madrid. Los actores disfrutaban de un multitudinario encuentro con los fans, un acto que desbordó todas las previsiones. "Es alucinante e increíble, ayer 4.400 personas", ha rememorado Enzo sobre la gran afluencia de público que acudió a la cita. "Algunos viendo la peli ya por tercera o cuarta vez", añadía.

Sobre el espectacular recorrido que está teniendo el largometraje, nominado también al Oscar a mejor película extranjera y mejor maquillaje, el actor cuenta que "es impresionante. Nosotros vinimos aquí hace tres años cuando empezó el proyecto y te vas acostumbrando un poco a cada etapa", señalaba. "Ahora la película se ha soltado y es de la gente. De repente ya pierdes el control de lo que sucede y lo lindo es ver cómo empieza a generar cosas realmente y mover emociones", subrayaba.

Enzo Vogrincic, de 'La sociedad de la nieve', cautiva a su fans en Madrid, entre ellas ¡Laura Escanes!

Descubrimos, uno a uno, a todos los protagonistas de 'La sociedad de la nieve'

Así están los supervivientes de los Andes 51 años después del rescate