Sigourney Weaver ya está en Valladolid para recoger el Goya: de su visión del cine español al director con el que quiere trabajar

Júbilo y emoción en las calles de Valladolid cuando quedan 24 horas para el inicio de la gala de los Goya 2024 que podrás seguir en ¡HOLA! La ciudad castellanoleonesa ha recibido este viernes a una de las grandes protagonistas de la 38 edición de los galardones más prestigiosos del cine español: Sigourney Weaver. Considerada como la reina de la ciencia-ficción, va a recibir el premio internacional en la ceremonia presentada por Ana Belén y Los Javis y en la víspera ha contado lo mucho que significa para ella. También ha compartido qué sueños le quedan por cumplir tras casi cinco décadas cosechando éxitos y ha abordado la situación de la industria en estos momentos.

La lluvia no ha dado una tregua cuando Sigourney Weaver ha llegado al Ayuntamiento de Valladolid, pero nada ha conseguido empañar el emocionante momento. Al bajar de la furgoneta en las puertas del consistorio, resguardada de las bajas temperaturas con un abrigo negro y sujetando un paraguas transparente, se ha fotografiado con algunos viandantes que aguardaban su llegada, controlada por la policía. Ya en el interior ha firmado el libro de honor junto al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.

Desde su entrada, la actriz y productora se ha mostrado pletórica. Sin dejar de sonreír, de saludar y de hacer gestos espontáneos ha posado ante los medios de comunicación y ha asegurado sentirse "agradecida, emocionada e impactada" de haber sido elegida para recibir el Goya Internacional. Ha elogiado al cine español por contar historias "concretas y originales" y no estar sujeto a otras circunstancias como sí ocurre, según sus palabras en Hollywood.

Su nombre tiene un importante hueco en el firmamento del cine, pero Sigourney ha explicado que sus inicios no fueron fáciles puesto que sus profesores le dijeron que no tenía talento. No se rindió y demostró que estaban equivocados. Medio siglo después mantiene intacta la ilusión del primer día. Cuando le llegan propuestas ha dicho que no se rige por el personaje sino porque sea una historia que perdure, un proyecto que vería como espectadora. La actriz ha reconocido sentir predilección por la ciencia ficción y la comedia pero se atreve con todos los géneros.

Sigourney, quien ha lamentado que la igualdad aún no reina en la industria, ha reiterado que le gustaría trabajar con Pedro Almodóvar porque "cuenta historias complejas y entretenidas sobre todo tipo de mujeres". Sería la tercera vez que se une a un cineasta español puesto que en 2012 se puso a las órdenes de Rodrigo Cortés en Luces rojas y en 2016 se unió a J.A Bayona en Un monstruo viene a verme. Este sábado podrá encontrarse con el director, que parte como uno de los favoritos con La sociedad de la nieve, película que acumula 13 candidaturas.

Después de esta primera toma de contacto, la mañana del sábado acudirá a un encuentro con el público en el Teatro Carrión que forma parte del ciclo Los Goya en Valladolid. Sobre el escenario la acompañará Leonor Watling, quien por la noche también estará en la gala y entregará el galardón de mejor dirección de fotografía. Las entradas para este acto que comenzará a mediodía se pusieron a disposición del público el jueves a las 16: 00 hasta completar aforo.

La elección de la Academia y sus inicios

El Goya Internacional, que hasta ahora solo ha sido entregado a mujeres, completa el amplio palmarés de premios de Sigourney, quien ha recibido tres nominaciones Oscar además de haber ganado el BAFTA, el Globo de Oro y el premio Donostia. La Academia de Cine la ha elegido por “su impresionante trayectoria plagada de películas inolvidables e inspirarnos creando personajes femeninos independientes, complejos y fuertes".

Los académcios han alabado además la versatilidad, el carisma y el indiscutible talento de la actriz que debutó en 1977 de la mano de Woody Allen con un pequeño papel en Annie Hall. Desde entonces no ha dejado de encadenar una larga lista de proyectos como Allien, Avatar, Los cazafantasmas, La tormenta de hielo y Gorilas en la niebla.