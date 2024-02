Descubre a Juan Mariné, el nuevo Goya de Honor que tiene 103 años y ha trabajado con las míticas estrellas del cine

Aunque uno sea gran aficionado al cine español de hoy y de siempre, tal vez su nombre no le suene de nada. Nunca acaparaba los focos ni los titulares, pero su incansable trabajo en la sombra era igual de importante que el de cualquier estrella que veíamos frente a la cámara. Hablamos de Juan Mariné, una pionero y leyenda viva del celuloide que ha sido reconocido con el más que merecido Goya de Honor 2024 a su prolífica e inigualable carrera.

Cumplió 103 años el pasado diciembre, ahí es nada, y este sábado por la noche será uno de los grandes protagonistas de la gala para recibir el mayor de los homenajes. Recogerá sobre el escenario la máxima distinción que otorga la Academia, la que pretende poner en valor el talento y la dedicacion del que es uno de los directores de fotografía más importantes, innovadores y longevos de la historia de España.

Solo alguien como él puede presumir de haberse codeado con innumerables rostros míticos del séptimo arte en nuestro país, de Alfredo Landa y Lina Morgan o Paco Martínez Soria al 'pequeño ruiseñor' Joselito y Gracita Morales. Entre los títulos más populares donde trabajó tenemos La gran familia (1962), La ciudad no es para mí (1965), Sor Citroën (1967), Abuelo made in Spain (1969) o Las Ibéricas F. C (1971), por citar solo algunos de una lista interminable.

Los seguidores del programa Cine de Barrio conocerán perfectamente estos títulos de los que hablamos, donde Juan Mariné pudo imprimir su sello inconfundible bajo la lupa de su cámara. Sobre su amplísimo currículum compuesto por la cifra inalcanzable de más de 150 películas, esto le ha valido para lograr también el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro de las Bellas Artes o la Espiga de Honor de la Seminci de Valladolid, entre otros galardones.

Este explorador de la imagen, que empezó a trabajar con catorce años, fue el primer director de fotografía que ingresó en la institución y colaboró con cineastas como Edgar Neville, José Luis Sáenz de Heredia, Antonio del Amo, José María Forqué, Pedro Lazaga y Pedro Masó. Fue también el inventor de nuevas técnicas para la restauración de largometrakjes, como una copiadora óptica o una máquina de lavar negativos diseñadas por él mismo. Década a década, fue sumando proyectos entre los que figura también el primer filme en color de la historia de España, La gata.

En el plano más personal, su propia vida fue de película ya que fue reportero de guerra y estuvo internado en los campos de concentración franceses de Saint-Ciprien y Argelès-sur-Merm. Según consta en su biografía, el 16 de agosto de 1948 se casó con Carmen Brandi, hija del torero Ángel Brandi, y tuvieron tres hijos: Nuria, Óscar y Jorge, separándose justo dos décadas despues. Nunca se sintió atraído por Hollywood aunque Orson Welles le invitó a ir y quedarse en su casa cuando fue a dar clases en la Universidad de California en Los Ángeles.