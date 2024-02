Ágatha Ruiz de la Prada aclara cómo están sus polémicas con Juan del Val y Carmen Lomana

Ágatha Ruiz de la Prada ha reaparecido públicamente. Tras su polémica expulsión de Bailando con las estrellas, donde amenazó con abandonar en la primera gala, la diseñadora vuelve a estar en el foco mediático. En los últimos días, la exmujer de Pedro J. Ramírez ha encarado una polémica con la que fue su amiga durante muchos años, Carmen Lomana, y con el que fue parte del jurado de la edición de El desafío en la que participó la diseñadora, Juan del Val. Es por ello que Ágatha se ha sentado en el programa ¡De viernes! para aclarar en qué punto se encuentra su relación con la socialité y el escritor.

'Bailando con las estrellas': Ágatha Ruiz de la Prada es la primera eliminada del programa, superada en el duelo final por Carlota Boza

"Fundamentalmente, es muy poco inteligente. Aparte de eso, carece completamente de sentido del humor", expresaba el colaborador de El Hormiguero hace unos días, recordando su experiencia valorando a la exconcursante del programa donde fue juez. Tras estas declaraciones, Ágatha ha respondido sin tapujos de lo que piensa del escritor: “Hice grandes amigos, por ejemplo, el productor del programa, pero había una persona del jurado que yo le noté superagresivo contra mí. No sé por qué”, ha comenzado diciendo. “Fíjate, 5 años después y sigue igual o peor”, ha asegurado Ágatha Ruiz de la Prada en directo y ante la mirada expectante de los colaboradores. “Me mandó a sus abogados”, ha confesado la diseñadora, que se llevó un gran susto cuando recibió el burofax del marido de Nuria Roca, ya que se trataban de “los mejores abogados del mundo”. "Llamé inmediatamente. Dije: '¿Qué hay que hacer?' Y yo leí lo que él me dijo", ha continuado detallando. "Yo sigo pensando lo mismo que pensaba, al igual que habéis visto que él también", ha recalcado, zanjando así el enfrentamiento.

Del enfado de Ágatha Ruiz de la Prada a Miguel Torres convertido en Ricky Martin: así fue la primera gala de 'Bailando con las estrellas'

Por otro lado, otra de las polémicas que ha protagonizado estas últimas semanas ha sido con la que fue su gran amiga: Carmen Lomana. Lejos quedaron los momentos en los que ambas mostraban públicamente la bonita y estrecha relación que mantenían. “Yo nunca me metía con ella porque me compraba trajes. En esa época que yo era muy hippy, ella ya era una señora. Ha mejorado mucho. Está más guapa ahora que cuando la conocí hace 40 años. Es una hater particular que tengo”, ha dicho Ágatha en el mencionado programa. En los años 80, ambas eran inseparables y se convirtieron en dos de los rostros más reconocidos de la jet set, pero todo esto cambió hace tres años: “Igual ella creyó que éramos más amigas de lo que éramos y me empezó a escribir en la etapa de Luis Miguel Rodríguez. Me decía que cómo estaba con este señor que era un hortera. Tienes que tener mucha confianza para hacer eso y encima dejarlo grabado a través de mensajes… Todos los hombres con los que he estado, ella ha intentado buitrear. Nada más romper con Luis Gasset ella le llamó inmediatamente después. Ha ido a por todos. Es absurdo”, ha revelado la diseñadora sin tapujos.

¡Abuela por sorpresa! Ágatha Ruiz de la Prada anuncia con ilusión que su primer nieto está en camino

Después de haber escuchado estas palabras, Carmen Lomana no ha tardado en responderle: "Tiene unos novios como para robárselos. Además, a mí me gustan los hombres guapos y con buena pinta. Ella es un payaso diabólico", ha dicho la socialité sobre su enemiga a los micrófonos de Socialité."Yo no hablo. Me preguntáis. Trabajo en los medios. La que se sienta y está viviendo de todo lo que gana en los platós a costa de poner verde a las mujeres es ella, no yo. Especialmente a una mujer, que soy yo... Es más de lo mismo, aburre a los muertos. ¿Cómo voy a tenerle envidia?", ha zanjado, restándole importancia a lo ocurrido.