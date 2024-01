La rotunda respuesta de Ágatha Ruiz de la Prada a Carmen Lomana tras sus críticas por su actitud en 'Bailando con las estrellas'

Loading the player...

El paso de Ágatha Ruiz de la Prada por el programa Bailando con las estrellas ha sido breve pero intenso y se ha convertido en la primera expulsada. Durante su paso por el programa, la diseñadora ha recibido numerosas críticas, entre ellas las de Carmen Lomana, que ha calificado así el comportamiento de la que fue su amiga: "La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena, y a la audiencia digna de ella". La colaboradora también ha hecho alusión a la edad llegando a decir que "si te consideras anciana incapaz no hagas perder el tiempo". Tras estas acusaciones, Ágatha Ruiz de la Prada ha respondido a Lomana este mismo domingo. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

