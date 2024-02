La rotunda respuesta de Francisco Rivera cuando le preguntan si va a felicitar a su hermano Kiko por su 40 cumpleaños

Loading the player...

Este viernes 9 de febrero Kiko Rivera cumplía 40 años rodeado de su familia y sus íntimos amigos. Un día muy especial que el Dj ha celebrado con una fiesta íntima junto a sus seres queridos. Un festejo al que no han acudido ninguno de sus hermanos. De hecho, los compañeros de Europa Press han preguntado a Francisco Rivera si ha felicitado al hijo de Isabel Pantoja. Una pregunta a la que el diestro ha contestado de manera tajante porque recordamos que él mismo confesó durante la entrevista en el programa ¡De viernes!, que no tienen ningún tipo de contacto: "Con mi hermano Julián y con mi hermano Kiko no hay. Uno se cansa de intentarlo".

También ha contestado a las preguntas relacionadas sobre la entrevista concedida por Julián Contreras este viernes en el mismo programa de Telecinco, ya que el hijo de Carmina Ordóñez dejaba claro que el distanciamiento que tiene con el torero no se debe a un motivo económico e incluso aseguró que en la pandemia intentó acercarse a él. Unas declaraciones con las que Francisco Rivera no está de acuerdo. ¿Quieres escuchar lo que ha dicho el torero? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

