La conmovedora carta de despedida de Bruce Springsteen a su madre, que ha muerto a los 98 años

Bruce Springsteen está atravesando un momento muy delicado. El pasado 31 de enero, el cantante confirmó en su perfil público el fallecimiento de su madre, Adele, a los 98 años, quien padecía Alzheimer desde hace más de diez años. Una triste noticia para la cual nadie está preparado. El artista y la mujer que le dio la vida mantenían una relación idílica llena de amor y ella era una de sus mayores fans. En uno de sus conciertos, el intérprete del himno Born in the USA compartió escenario con su madre, bailando uno de sus clásicos. Junto a un emotivo vídeo con el que Bruce ha querido despedirse de su progenitora, ha escrito un pequeño fragmento de su canción The Wish, que tiene para él un significado muy especial.

“Recuerdo oír tu despertador por las mañanas, mamá. Acostado en la cama, te escuchaba preparándote para ir a trabajar, el sonido de tu neceser de maquillaje en el lavabo. Y las señoras de la oficina, todo barras de labios, perfume y faldas que crujían. Qué orgullosa y feliz parecías siempre al volver a casa andando del trabajo”, ha comenzado a escribir, aún conmocionado por lo ocurrido. “No es una llamada de teléfono el domingo, ni flores o una tarjeta del Día de la Madre. No es una casa en la colina con un jardín y un pequeño patio bonito. Tengo mi coche de carreras en Bond Street. Soy mayor, pero me reconocerás de un vistazo. Encontraremos un pequeño bar de rock and roll y saldremos a bailar”, ha continuado publicando, junto al pequeño clip en el que se puede observar a su madre bailando con su padre.

Hace unos años, fue el propio Bruce quien confesó la dura enfermedad que estaba terminando con su madre: "No puede hablar. No puede estar de pie. No puede comer. Pero cuando me ve, siempre tiene una sonrisa. Todavía una sonrisa. Y todavía hay un beso. Y hay un sonido que hace cuando me ve. Es solo un sonido, pero sé que significa 'Te quiero’. Y cuando pongo Glenn Miller y ella empieza a moverse en su silla -lo hace, lo hace- empieza a buscarme para que la coja en mis brazos una vez más y baile con ella por la pista", dijo Springsteen sobre el Alzheimer que sufría su madre, según Today.

Adele Ann Zerilli nació en Brooklyn (Nueva York) en 1925. En 1940, se trasladó con su esposo Doug Springsteen a la casa de Nueva Jersey, donde criaron a sus tres hijos: Virginia, Bruce y Pamela. Mientras su esposo se dedicaba a varios trabajos, Adele se convirtió en el principal sostén de la familia al trabajar como secretaria. En cuanto tuvo la oportunidad, le compró a Bruce su primera guitarra. Este momento significativo fue inmortalizado por el cantante en The Wish, la canción que dedicó a su madre después de su fallecimiento. La madre del ‘Boss’ siempre ha sido muy querida y respetada por los fans de Bruce. En algunas ocasiones, hacía apariciones en sus conciertos y, a veces, incluso subía al escenario para bailar junto al artista de Nueva Jersey. Un ejemplo de esto fue cuando el cantante le invitó al escenario durante su actuación en el festival Hard Rock Calling en Londres en 2013 para disfrutar juntos de la canción Dancing In The Dark.