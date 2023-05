No te pierdas vídeo viral de Tom Hanks cantando y bailando junto a su mujer en el concierto de Springsteen

Loading the player...

Tom Hanks se ha vuelto viral en las últimas horas tras asistir al concierto ofrecido por Bruce Springsteen este domingo en Barcelona. Desde su llegada al Estadio Olímpico de la ciudad condal, el protagonista de Forrest Gump no paró de cantar, bailar y gritar junto al resto del público. Una velada divertidísima que ha compartido con su mujer Rita Wilson que ha sido la encargada de grabar al actor durante el festival dando el do de pecho. Horas antes de asistir al segundo concierto del intérprete de I'm On Fire, la actriz ha compartido a través de su perfil social una feliz noticia: Tom y Rita han cumplido 35 años como casados y ha desvelado el secreto de su felicidad. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

