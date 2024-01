Oprah cumple 70 años: la historia de la gran reina de la televisión en Estados Unidos

Jamás nadie ha alcanzado mayores cotas de popularidad en la historia de la televisión estadounidense. Es única e irrepetible, la que encarna como nadie el sueño americano. Oprah Winfrey cumple 70 años y cualquiera lo diría, pues sigue irradiando la misma fuerza y personalidad arrolladora de siempre que le han llevado a ser una de las mujeres más poderosas no solo de su país, sino también del planeta.

La misma niña que en su Kosclusko (Misisipi) natal sufrió la miseria y el desarraigo familiar, poco a poco fue levantando un imperio de nada cuyo valor se estima ya en los 2.800 millones de dólares (2.600 millones de euros). Entre los títulos no oficiales que ostenta, que son innumerables, fue la persona afroamericana más rica del siglo XX según la revista Forbes, así como la más influyente de su generación para Life y Time.

Nació de madre soltera un 9 de enero de 1954, después fue criada en Milwaukee y finalmente se trasladó a Tennessee durante su adolescencia. Era aquella pequeña descalza que con tres años recitaba salmos en la iglesia y era conocida en su comunidad como la predicadora. "Amo ser una mujer negra. Estoy decidida a triunfar en la vida y lo haré educándome, buscando otra salida", decía la joven Oprah Winfrey. Y lo cumplió.

Fue una etapa difícil donde contaba con pocos recursos y vivió dos episodios especialmente traumáticos: la violación que sufrió primero a los 9 años por parte de su primo. Después, a los 14, también fue víctima de una agresión sexual de la que se quedó embarazada, falleciendo su hijo a los pocos días de nacer por una enfermedad. Unos hechos que ella misma desveló para el documental The me you can't see (El yo que no puede ver).

Su primera incursión en los medios fue para una radio local, dedicada a cubrir las noticias de actualidad. No tenía ni 20 años pero ya comenzaba a despuntar, lo que provocó que fuera escalando hasta lograr su primer gran triunfo con un espacio de entrevistas en Chicago. Era solo el preámbulo de lo que llegaría en septiembre de 1986, cuando se estrenó The Oprah Winfrey Show, su reconocidísimo talk show para la CBS.

El programa se convirtió en uno de los más vistos de todos los tiempos y merecedor de varios premios Emmy, donde cada emisión generaba alrededor de medio millón de dólares). Seguido en EE.UU. por más de 40 millones de personas y retransmitido en cien países, terminó en mayo de 2011 tras 25 años en antena. Entre los momentos a recordar, aquel día que regaló coches, jugosos cheques y vuelos a todo el público presente (300 personas).

Además de presentadora, Winfrey es actriz y eso le ha valido dos nominaciones a los Premios Oscar. El primero, por su papel en El color púrpura, mítico filme de 1985 dirigido por Steven Spielberg que ahora acaba de estrenar una nueva versión de estilo musical; el segundo, como productora de Selma, que compitió en 2014 en categoría de mejor película. Pese a que no recibió ninguno de los dos, Oprah sí recogió un Oscar honorífico por su labor social y humanitaria en 2011.

Su historia de superación y esfuerzo en uno de los grandes referentes de las últimas décadas, considerada por sociólogos, psicólogos y hasta líderes espirituales como una 'self made woman' (mujer hecha a sí misma). La reina Midas de la comunicación va aún más allá porque todo lo que hace tiene una repercusión inmediata. Es una líder de opinión a quien la mayoría de estrellas de Hollywood respetan y reclutan en las filas de sus amistades.

De su productora y su revista a su inmenso patrimonio

En 1986 funda su propia productora, Harpo, que es su propio nombre al revés. Dedicada primero al espectáculo y entretenimiento televisivo, se ampliaría con divisiones para radio, películas, estudios de grabación e incluso su propia cadena televisiva. También se encarga de su portal de Internet (con más de tres millones de visitantes al mes) y de su revista, O, con una tirada mensual de más de dos millones y medio de ejemplares.

Sobre su patrimonio, posee multitud de propiedades a lo largo ancho de Estados Unidos que está compuesta por edificios, grandes extensiones de terreno o espectaculares mansiones. Las tiene en Hawai, donde invierte parte de su fortuna (25.5 hectáreas en Mukai y Maui, y otras 41 en la isla de Lehoula); también en Colorado o las isla Orcas. Eso sí, donde reside habitualmente es en su lujosa vivienda de Santa Bárbara, valorada en 100 millones de dólares.

Stedman Graham, el hombre con el comparte su vida desde hace décadas

La presentadora ha conseguido mantener lejos del foco mediático la parcela más íntima de su vida, y eso que lleva desde el año 1986 enamorada de Stedman Graham. El empresario y escritor de 73 años es un hombre "sereno, responsable y paciente", según lo define Oprah. Stedman, que estuvo anteriormente casado con Glenda Graham, aporta a la familia una hija llamada Wendy (48 años) y le ha convertido en abuelo de una niña llamada Cadence.

La presentadora y el escritor no han tenido descendencia, aunque ella misma reconocía en People que se lo planteó e incluso se compró una casa más grande para tener espacio para los niños. Sin embargo, según explicaba, se dio cuenta gracias a las mujeres que pasaban por su programa que no tiene "la capacidad de sacrificio y el compromiso" que requiere la maternidad. Dice además que orienta ese instinto a las casi doscientas jóvenes de su academia de liderazgo Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, fundada en 2015.​

La historia de amor de Oprah y Stedman comenzó cuando coincidieron en una cena organizada por unos amigos comunes que cambió para siempre sus vidas. Tras esa velada la presentadora dio el paso de invitarle a tomar algo y desde aquella cita son inseparables. Eso sí, no era la primera vez que se veían sino que años antes coincidieron en un acto benéfico celebrado en la ciudad de Chicago. Entonces, ella ya se sintió atraída por el escritor, pero él tenía pareja en ese momento.

La reconocida como Doctora honoris causa por la Universidad de Harvard considera que el secreto de la solidez de su relación no es solo compartir valores como la integridad, sino también no haber dado el paso de convertirse en marido y mujer. En su revista mensual desveló que sí había existido una propuesta de matrimonio en 1993, pero la boda nunca llegó.¿La razón de no pasar por el altar? Su prioridad era el trabajo y no quería asumir el compromiso diario.

A pesar de esto, considera que están unidos de manera espiritual y el amor sigue predominando entre ellos. Viven con sus mascotas en la citada mansión de California, concretamente en la urbanización de Montecito (la misma en la que residen celebrities como Harry de Inglaterra y Meghan Markle, u Orlando Bloom y Katy Perry). Se trata de una residencia llamada La Tierra Prometida, que cuenta con seis habitaciones, catorce cuartos de baño, una piscina, salas de cine y un huerto ecológico, entre otras comodidades.

La explosiva entrevista a Harry y Meghan

En marzo de 2021, el nombre de Oprah volvió a retumbar por todos lados tras su explosiva entrevista a los duques de Sussex, quienes dieron un paso al frente en su nueva etapa alejados de la Familia Real británica. Meghan Markle y el príncipe Harry respondieron a las cuestiones de la periodista, quien había estado presente tiempo atrás como invitada a su boda en la capilla de San Jorge de Windsor.

Tras la charla, la presentadora explicó que no tenía ni idea de que las declaraciones de sus amigos "tendrían el impacto que tuvieron y siguen teniendo" a nivel internacional, puesto que su intención no era otra que, simplemente, contar su propia historia de una forma que "les permitiera ser lo más sinceros posible". De hecho, así se lo transmitieron ellos mismos en unos mensajes de texto que compartieron antes de la grabación.

Enamorada de las Islas Baleares

Baleares es uno de los destinos predilectos de Oprah Winfrey y lo volvía a demostrar el verano pasado, cuando hizo una visita exprés a Mallorca para disfrutar de tres días de desconexión. Aprovechó para surcar las aguas de Sa Calobra, un pueblo portuario de la zona noroeste con impresionantes acantilados; y navegó a bordo del Eos, un espectacular yate que pertenece al matrimonio formado por la diseñadora Diane von Fürstenberg y el magnate de la comunicación Barry Diller, expresidente de Fox.

En 2019, Winfrey ya apostó por nuestro país y en esa ocasión disfrutó de Ibiza en el 'Rising Sun', barco del multimillonario norteamericano David Geffen, socio de Steven Spielberg en los estudios Dreamworks. El yate, en el que la comunicadora saludaba cada día con alegría a la tripulación antes de partir, tiene cinco pisos, 82 habitaciones, gimnasio, sauna, una gran bodega de vinos, una sala privada de cine con pantalla gigante y una cancha de baloncesto.

Una gran filántropa y defensora de los derechos de los menores

La reputada comunicadora ha financiado organizaciones que promueven la educación, cultura y la ayuda humanitaria en casos de desastre.​ Así, donó para la reconstrucción de viviendas tras el Huracán Katrina más de 10 millones de dólares. A su vez, creó una escuela en Sudáfrica para niñas en situación vulnerable. En 2013, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la condecoración civil más alta en los Estados Unidos.

La periodista y crítica de libros también combate con ahínco el abuso de menores y, en una ocasión, ofreció de su bolsillo cien mil dólares por cada persona que fuese capturada con estos cargos gracias a los millones de telespectadores de su exitoso programa. De esta forma, se elaboró un ranking que ayudó al FBI a detener a muchos de estos delincuentes (y ella llegó incluso a ser jurado en una causa).

