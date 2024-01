Ana Boyer presume de sus 'dos príncipes' en su sexto mes de embarazo

Ana Boyer está exultante de felicidad en el tercer trimestre de embarazo de su tercer hijo. En la dulce espera, la hija de Isabel Presyler ha estado entregada a las grabaciones del programa Bake Off: famosos al horno, donde es una de las concursantes favoritas, y por supuesto a su familia: su marido Fernando Verdasco y sus dos hijos. La abogada, de 34 años, se encuentra en una etapa de lo más feliz y ha presumido con orgullo de sus hijos, Miguel, de cuatro años, y Mateo, de tres, al compartir una foto de los pequeños subidos a un columpio elaborado con un tronco de palmera en lo que parece una playa paradisiaca. "Mis dos príncipes", se puede leer junto a la imagen.

-Ana Boyer desvela cómo fue la reacción de sus hijos ante la llegada de un nuevo hermanito

A tenor del corte de pelo del mayor, Miguel, a muchos de sus fans le recuerda a su hermano Julio Iglesias Jr, mientras que Mateo dicen que es más parecido a los Verdasco. En los próximos meses los dos pequeños se convertirán en hermanos mayores, uniendo a estos juegos al bebé que nacerá el próximo mes de abril.

Después de desvelar en exclusiva a ¡HOLA! que estaba esperando a su tercer hijo y que éste sería un niño, la hermana de Tamara Falcó quiso compartir la buena nueva con los espectadores de Bake Off. "Viene mi tercer hijo en camino si Dios quiere",señaló Ana ante la sorpresa de todos sus compañeros que no conocían la noticia al ser un programa grabado y se alegraban por la mujer del tenista. La noticia fue recibida con aplausos y comentarios tan divertidos como el de Terelu Campos. "Algunos tenemos más barriga que ella", manifestó la colaboradora sin parar de reír. Ana, por su parte, respondió así: "Es que el delantal me tapa".

Su hermano Julio Iglesias Jr., que ha compartido esta aventura culinaria con ella en televisión, mostraba su satisfacción ante las cámaras. “Estoy feliz claro que sí, estoy muy feliz de ser tío”, señalaba el cantante. De él precisamente se ha tenido que despedir en el programa porque Julio ha sido el tercer expulsado de Bake Off. "Poder vivir la experiencia junto a mi hermano Julio es de las cosas que más he disfrutado en Bake Off", señalaba Ana que se ha tenido que despedir de él en el concurso. "Poder vivir la experiencia junto a mi hermano Julio es de las cosas que más he disfrutado en Bake Off", señalaba. El hijo de Isabel Presyler y Julio Iglesias abandonó las cocinas tras enfrentarse en la prueba final contra Rocío Carrasco y Julio Salinas. "Me voy de la carpa de Bake Off muy feliz", señalaba y a diferencia de lo que muchos pudieran creer dijo que su concursante favorito no era su hermana Ana, sino Patxi Salinas, con quien ha congeniado muy bien durante todo el concurso.

-El gesto que demuestra que la novia de Julio Iglesias Jr es una más en los Preysler

Antes de su expulsión, los dos hermanos recibieron una visita muy especial en el programa, la de su hermana Tamara Falcó, que como ganadora de MasterChef Celebrity y diplomada en Le Cordon Bleu. que acudió como invitada. Ya había señalado que Ana Boyer siempre ha sido muy meticulosa desde pequeña y " tiene muchísima mano. Algo hemos heredado de nuestra abuela Beba, la madre de mi madre. Desde luego, de mi madre no", contaba Tamara entre risas a ¡HOLA!. Tanto a Isabel Preysler como a sus hermanas Tamara y Chábeli Iglesias, el embarazo de Ana Boyer les ha ilusionado muchísimo. Ana Boyer será mamá de familia numerosa el mismo mes que cumplirá 35 años. La hija del recordado politico Miguel Boyer soplará las velas el próximo 18 de abril.