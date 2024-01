La despedida de soltera de Mónica de Tomás en Punta Cana con un curioso look nupcial y amigas muy conocidas ¡HOLA! ha adelantado los detalles del enlace, que tendrá lugar en primavera en Marruecos

Después de varios años de discreta relación, Mónica de Tomás y el ejecutivo belga Laurent de Greef van a convertirse en marido y mujer en mayo, tal y como avanzaba ¡HOLA! En medio de los preparativos para tener su enlace soñado en Marrakech, la modelo ha sido sorprendida con una divertida (e idílica) despedida de soltera. Su grupo de amigas, del que forman parte Andrea Pascual y Vega Royo-Villanova, han organizado para ella una escapada a Punta Cana en la que no ha faltado un día de navegación, agradables cenas ¡y un curioso look nupcial! ¿Quieres ver lo bien que se lo han pasado en la República Dominicana y los detalles de este viaje inolvidable? Dale al play y no te lo pierdas.

