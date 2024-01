El momento 'tierra trágame' de Brad Pitt y su novia con la familia de Angelina Jolie

Brad Pitt vivió una situación incómoda en su última salida en pareja por Beverly Hills. El intérprete, de 60 años, asistió con su novia, Ines de Ramon, a la inauguración en la Galería Gagosian de la exposición de su director de Moneyball, Bennett Miller, y lo que no podía figurarse es que se encontraran allí al padre de Angelina Jolie, Jon Voight, y a su hermano, James Haven. "Mucha gente notó lo incómodo que era que Brad estuviera en la misma habitación que la familia [de Angelina], y no es un espacio grande", reveló un testigo al diario US Sun.

"Me dijeron que James fue amigable y reconoció a Brad, pero no los vi hablando", continuó la fuente. “En su mayoría estuvieron apartados durante todo el evento, hablando con amigos”. Los asistentes se percataron del momento 'tierra trágame' que vivió Brad Pitt, que no sabía que su exsuegro y excuñado estarían presentes en la exposición. El ganador de un Oscar por Érase una vez en... Hollywood y su novia actuaron con cortesía y reconocieron a Voight, de 85 años, y Haven, de 50.

Pitt eligió para la ocasión una chaqueta de cuero marrón con cuello de borrego, un polo, jeans y botas, mientras que Ines de Ramon, llevaba una camiseta sin mangas, un cárdigan beige y pantalones de cuero. Coincidieron en la inauguración con el exmarido de Britney Spears, Sam Asghari, que pidió hacerse una foto con Brad Pitt y compartió la imagen con sus seguidores.A continuación, el ex de la princesa del pop se acercó al otro bando y fue visto charlando con el hermano de Angelina Jolie y su padre durante un rato.

Jon Voight habló de los problemas de Brad Pitt que dinamitaron su relación con Angelina Jolie. El protagonista de Ray Donovan señaló en abril de 2021 que su exyerno había tenido "dificultades con el alcohol”. “Espero que él se encargue de las cosas y rezo por él”, añadió en ese momento la estrella de Midnight Cowboy, y añadió que "los niños se las arreglan lo mejor que pueden". James Haven ha estado muy pendiente de su hermana desde que anunciara su separación en septiembre de 2016. Los primeros meses de su divorcio se marchó a vivir con ella y los seis hijos de la pareja y ha estado siempre para ella cuando lo ha necesitado.

El actor y productor estadounidense habló públicamente sobre el estrecho vínculo que le une a Angelina en el podcast 90who10 al asegurar que tras su separación "empezó todo el cambio, con la protección hacia ella y sus hijos. Configuré mi vida para poder estar presente en cualquier situación. Quiero estar ahí para ellos o para ella, sea lo que sea por lo que estén pasando", reveló Haven que se ha convertido en una especie de figura paterna para los niños, ya que el actor parece distanciado de algunos de sus hijos. Maddox no mantiene contacto alguno con su padre desde el altercado que vivió en el avión y que fue el detonante de la separación de sus padres, Zahara eliminó a Pitt de su apellido y Pax se refirió a su padre como un "imbécil de clase mundial" en un mensaje por el Día del Padre.