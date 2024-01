Detenido cerca de la casa de Miley Cyrus un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento de la cantante

Miley Cyrus ha comenzado el año con un susto que, afortunadamante, ha tenido final feliz para la cantante. La policia ha detenido a un hombre llamado Alexander Karddalian, de 52 años, en las inmediaciones del domicilio de la artista en Los Ángeles, según han confirmado fuentes de las autoridades a TMZ. El presunto acosador pretendía entregar un animal de peluche a Miley, cuyo equipo de seguridad alertó de su presencia en torno a la 1 del mediodía y fue retenido hasa la llegada de los agentes.

La intérprete de Wreckling Ball sospechaba que podía tratarse del mismo sujeto sobre el que pesaba una orden de alejamiento de ella desde hace más de un año y, efectivamente, la policía ha confirmado que Karddalian ya había sido denunciado por hecho similares y tenía prohibido acercarse a la cantante. Afortunadamente, en esta ocasión Cyrus ni si quiera llegó a verlo, pero lleva lidiando con él desde 2018. Tras pasar un tiempo en la cárcel, volvió a saber de Karddalian en 2022, cuando finalemente logró una orden de alejamiento.

Miley Cyrus se sincera sobre la tensa relación que mantiene con su padre

Es inevitable pensar en otra cantante que ha sufrido recientemente una situación similar. Shakira también vivió el acoso de un hombre detenido hace una semana. Identificado como Daniel John Valtier, se dedicaba a enviar mensajes inadecuados a la cantante colombiana a través de sus perfiles públicos, donde también aseguraba que estaba casado con ella y que tenían niños en común. Por fortuna, tampoco en este caso ha habido que lamentar ningún incidente porque Daniel fue arrestado antes de lograr tener algún tipo de contacto con Shakira o con sus familiares.

El año ha comenzado con otro paralelismo entre las dos cantantes, mucho más positivo que el anterior. Si la artista colombiana celebraba hace cinco días el primer aniversario de la canción que marcó un antes y un después: la sesión con Bizarrap dedicada a su expareja Gerard Piqué, ahora es Miley Cyrus la que recuerda que hace un año lanzó su particular canción de la venganza. "Hoy hace un año que Flowers empezó a hacer a la gente feliz y a hacerme a mi feliz", ha publicado la cantante junto a unas bellas fotografías suyas en blanca y negro sosteniendo una rosa.

Son muchos lo que vieron en Flowers la historia de desamor que vivió con Liam Hemsworth. No obstante, la estrella de Hannah Montana prefiere que no se asocie la canción con su exmarido, puesto que ella tan solo quiere que sea una manifestación artística inspirada en una parte muy importante de su vida. "No borraría mi historia, ni querría que se borrara. Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante", explicaba la artista en una entrevista con la edición estadounidense de la revista Vogue.