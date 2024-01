El durísimo comentario que Sarah Snook recibió de un productor de cine sobre su peso

Sarah Snook es una de las actrices del momento y no deja de sumar éxitos gracias a su papel de Siobhan Roy en la serie de televisión Succession. El comienzo de año no ha podido ser mejor para la actriz australiana, de 36 años, que no solo se ha llevado el Globo de Oro sino también un Premio Emmy y un Critics Choice Awards. "Esta serie me ha cambiado mi vida", dijo Sarah en uno de sus discursos dando las gracias a todos sus compañeros de la ficción de HBO porque "el trabajo en equipo es lo que ha hecho que esta serie sea tan increíble".

Un desafortunado comentario

La intérprete australiana está viviendo el mejor momento de su carrera profesional, sin embargo, no siempre fue tan feliz. En una entrevista que ha concedido a The Sunday Times, Snook recuerda cómo fueron sus inicios, no se sentía guapa y se comparaba con las mujeres que salían en las portadas de las revistas. Estaba empezando en el mundo del cine y sus inseguridades aumentaron cuando se encontró con un productor que hizo un desafortunado comentario sobre su físico.

La protagonista de Succession recuerda que, después de conseguir un papel en una película, le dijo: "Realmente no te queremos porque no eres nadie, pero el director y el guionista creen que eres buena para la película. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarte por completo para que seas más vendible: vamos a blanquear tus dientes, oscurecer tu pelo, te pondremos un entrenador personal para que pierdas peso y te veas bien...".

La lección que aprendió

En ese momento, la actriz australiana dijo que estaba de acuerdo con todo y pensó: "Para tener éxito, tengo que ser todas las cosas que no soy". En la entrevista también ha contado otro momento muy incómodo que vivió en el set de rodaje cuando se estaba comiendo una porción de un pastel de chocolate. Snook recuerda que el productor empezó a regañarla delante de todo el equipo de la película: "Me estaba muriendo por dentro", confiesa.

Sarah es consciente de lo mucho que le condicionaron todas esas experiencias, especialmente en lo relacionado a su físico y su seguridad en sí misma. Eso sí, no hay duda de que ha demostrado que eso de que "no eres nadie" estaba muy lejos de ser verdad.

Su mejor momento

La actriz está disfrutando de éxito en una gran etapa profesional pero también personal. Sarah Snook contrajo matrimonio con el comediante Dave Lawson en plena pandemia (en febrero de 2021) en una pequeña ceremonia que celebraron en el jardín de su casa en Brooklyn. En mayo de 2023, dieron la bienvenida a su primera hija, una niña a la que presentó coincidiendo con la emisión del capítulo final de Succession.

Su hija, su mayor orgullo

Durante su discurso en los premios Emmy, Snook se refirió dulcemente a su bebé asegurando que es su mayor regalo. "Quiero dar las gracias a alguien que ahora no entiende nada de lo que estoy diciendo, pero la llevé conmigo en esta última temporada", dijo haciendo referencia a su embarazo en la vida real y en la ficción: "Es muy fácil actuar cuando estás embarazada, porque tienes las hormonas alborotadas. Su vida creciendo dentro de mí me dio fuerzas para hacer esto y esta actuación. Te quiero mucho". Y añadió: "De ahora en adelante todo es para ti. Gracias".