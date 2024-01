Cándido Conde-Pumpido rompe su silencio televisivo y desvela las causas de su ruptura con Lara Dibildos

Cándido Conde-Pumpido ha roto por fin su silencio. Hace varios meses, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional acaparó todos los titulares de la prensa por una denuncia de agresión sexual, que ha terminado siendo archivada por el juez. El abogado se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para contar su versión de los hechos y aclarar las dudas que puedan quedar sobre aquella noche: “Fue un infierno verme esposado y estar retenido en un calabozo”, empezó contando Conde-Pumpido en su entrevista en De Viernes.

“Lara y yo rompemos a mediados de octubre y días después conozco a esta persona en la puerta de un local de Madrid, parece ser que ella tiene interés en mí y acabamos en mi casa como una noche normal, en ese momento no hubo ningún tipo de relación", continua explicando el abogado: "Yo en ese momento no estoy bien por la ruptura con Lara y ella una chaqueta olvidada en mi casa para volver a vernos, ahí surge una relación un poquito más intensa pero que no pasa de ser meramente circunstancial, nada parecido a una relación sentimental”. Conde-Pumpido confesó que esta mujer no se habría tomado nada bien que en los medios se hablase de Lara Dibildos y que, a raíz de un ataque de celos, comenzó una estrategia de acoso contra él: “Yo empecé a ignorarla, no quería nada saber nada de todo eso, y ella llegó a presentarse en la puerta de mi casa, a escribir a mis amigos a través de Instagram y a tener comportamientos de este tipo".

Cándido Conde-Pumpido también habló en el programa de su historia de amor con Lara Dibildos. Una relación que comenzó en verano de 2023 y que no duró más de medio año. Actualmente, ambos mantienen una buena amistad. "Tenemos todos una edad, compaginar las formas de vivir es complicado, sobre todo un abogado criminalista sin horarios. Hay muchas personas que son búhos y otras más bien gallos. Utilizo las noches para trabajar”, relataba el abogado sobre las diferencias que tenía con Lara Dibildos. Según él, uno de los problemas que más afectaba a su relación era conciliar su vida de pareja con su trabajo: “La primera noche que dormí en casa de Lara, a las tres de la mañana llamarón por teléfono para ir a asistir a un detenido a comisaría”, ha expuesto. “Lara y yo estábamos 24 horas juntos... No hubo oportunidad para que hubiese otra relación. No hubo terceras personas”, ha dicho, ante la expectación de los colaboradores, contando por primera vez públicamente sobre los motivos que terminaron con su historia de amor.

Sin embargo, a pesar de que ambos decidieron continuar sus vidas por separado, Lara Dibildos ha sido y es uno de los grandes apoyos para el letrado: “Le tengo mucho cariño a Lara, es una persona que me ha demostrado que en los momentos malos es cuando conoces a las personas, ha sido un gran apoyo para mí”, ha empezado diciendo Cándido Conde-Pumpido, de la que fue su pareja tan solo durante cuatro meses. “La quiero y la adoro, pero nuestra relación ha pasado a otro plano y es una persona que no quisiera que saliera de mi vida. Después de todo esto no hay posibilidad de que ella se plantee una cosa así públicamente. Yo no me planteo estar con Lara generándole un mal o que no le va a aportar. Y en estos momentos una relación pública conmigo no le aportaría nada bueno”, ha relatado sobre el futuro de su relación.

Una historia de amor corta, pero intensa

Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido se convirtieron en una de las parejas más destacadas y sorprendentes del verano pasado. Durante los cuatro meses que duró su historia de amor, ambos compartieron muchos momentos juntos, dejándose ver muy felices. A pesar de que siempre habían optado por mantener su relación en la mayor discreción posible, la hija de Laura Valenzuela no podía ocultar la ilusión que tenía por el abogado, tras el fallecimiento de su madre. Sin embargo, a las pocas semanas, los paseos por las playas de Tarifa quedaron para el recuerdo y ambos decidieron seguir sus vidas por separado.