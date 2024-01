Las risas de Elsa Pataky y Miguel Ángel Muñoz en Australia, ¿qué hacen juntos?

Esta semana hemos visto a Elsa Pataky disfrutando de su gran pasión, los caballos, en el evento 'Magic Millions', que se está celebrando hasta el próximo 16 de enero en Gold Coast, al sur de Brisbane. Junto a la actriz española hemos visto a Zara Tindall y al matrimonio formado por el polista argentino Nacho Figueras (íntimo del príncipe Harry) y Delfina Blaquier, con los que ha disfrutado de diferentes planes al aire libre. Sin embargo, lo que no sabíamos es que allí también estaba Miguel Ángel Muñoz.

Risas entre amigos

El actor madrileño, de 40 años, se encuentra disfrutando de unos días en Australia y ha podido reencontrarse con su compañera de profesión, protagonizando estas imágenes tan divertidas en la playa donde se celebró una de las competiciones. Elsa y Miguel Ángel estuvieron charlando y poniéndose al día, además de que no dejaron de reírse.

La mujer de Chris Hemsworth estaba muy guapa con un top de tirantes marrón, shorts de color naranja y unas gafas de sol doradas, a juego con sus pulseras y anillos. Además, presumió de su característica melena rubia, suelta y con ondas muy naturales. Por su parte, el protagonista de Un paso adelante también mostró sus rizos naturales y lució una camisa blanca.

Su confesión sobre Elsa Pataky

Los actores se conocen desde hace muchísimos años. Coincidieron en 1997 en el rodaje de la serie Al salir de clase y, desde entonces, han coincidido y se han visto en muchas ocasiones. El propio Miguel Ángel recordó hace tiempo cómo vivió aquella época, reconociendo sus sentimientos por la actriz. "Me da vergüenza decirlo, pero yo estaba locamente enamorado de Elsa desde pequeño", contó en Planeta Calleja en 2018.

"Recuerdo un día que estaba en el camerino y era su cumpleaños. Tenía 14 años, era un niñato y pensaba que podía ligar con todas las chicas de la serie, y no me daba bola ninguna... Fui con un ramo de flores para Elsa, me dio un besito en la frente y nada: '¡venga chaval!'", contó sin poder contener la risa. "Años después ya nos hemos hecho amigos. Se pasó el amor y somos colegas".

Una pasión compartida

"Que ilusión volver a uno de mis eventos favoritos @magicmillions competición de salto y polo", ha escrito Pataky en sus redes sociales, asegurando que: "Estoy muy emocionada de poder ver a todos los saltadores y a los jinetes tan increíbles. Además de ver a mis amigos Nacho y Zara jugando al polo", dijo.

La protagonista de Fast & Furious, Interceptor y DiDi Hollywood ya habló en una de sus últimas entrevistas con ¡HOLA! de la buena relación que mantiene con la hija de la princesa Ana de Inglaterra. "Hay un evento de caballos en Gold Coast que se llama 'Magic Millions' y me han hecho embajadora del concurso de saltos. La organización también promociona uno de los mayores eventos hípicos en Londres, en Gatcombe Park, y Zara y su familia son quienes lo organizan. Ha estado trabajando con ellos desde hace muchos años y pude conocerlos. Estuve en su casa y sí que nos hemos convertido en buenas amigas por nuestra afición y pasión por los caballos. Y además, va muchísimo a Australia; les encanta y pasan tiempo allí".

Los caballos en la vida de Elsa Pataky

La actriz madrileña, que reside en Australia junto a Chris Hemsworth y sus hijos, una apasionada de los caballos desde su juventud e incluso ha llegado a competir profesionalmente. Además, comparte su afición con su hija India. "Nos llevamos muy bien, pero también chocamos en cosas, lo normal entre madre e hija. Nuestra pasión por los caballos nos une muchísimo y lo disfruto porque nos vamos a todas las competiciones. Nos llevamos los caballos y nos vamos con nuestro tráiler de viaje", contó a ¡HOLA!.

En su día a día le encanta salir a pasear con sus caballos. Lo hace por la playa o en el complejo que construyó junto a su marido, cerca de su casa de Byron Bay, donde tiene varios ejemplares. Además de la equitación y las rutinas que hace habitualmente en el gimnasio, Elsa Pataky integra en su plan de entrenamiento otras disciplinas, como el boxeo, yoga y pilates.

