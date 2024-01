Jennifer Lopez recrea sus tres bodas fallidas en su nuevo videoclip 'Can’t Get Enough' La actriz y cantante presenta el primer single de su álbum, 'This Is Me... Now', que se lanzará el 16 de febrero

Jennifer Lopez es "una experta en bodas, aunque no tanto en matrimonios", reveló el pasado domingo en la entrega de los Globos de Oro cuando caminaba deslumbrante de la mano de marido Ben Affleck. La diva del Bronx se ha casado hasta en cuatro ocasiones y ha hecho un guiño a sus bodas anteriores en el single Can't Get Enough de su nuevo disco This Is Me... Now. La actriz y cantante revela que lleva "dos décadas preparándose para este día", hace un repaso a su vida sentimental durante los últimos 20 años desde su primera boda con Ojani Noa hasta su reconciliación y matrimonio con el amor de su vida, Ben Affleck.

"Creo que puede sorprender a algunas personas. Es una especie de meta historia sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor", confiesa. Hace 20 años estuvo a punto de pasar por el altar con Affleck, formaban una de las parejas más atractivas de Hollywood, pero la presión mediática a la que estaban sometidos acabó haciendo mella en su relación y a principios de 2004 anunciaron la cancelación de su compromiso y el fin de su relación. Diecisiete años después volvieron a reencontrarse y se casaron el 20 de agosto de 2022 en la propiedad del actor en las afueras de Savannah, Georgia.

En el videoclip hace referencia a cada una de sus bodas, baila con tres novios ficticios, que podrían representar a sus tres exmaridos, el cubano Ojani Noa, el coreógrafo estadounidense Cris Judd y el cantante Marc Anthony. Su primer look es un vestido blanco ceñido con un corte de corazón que deja al descubierto los abdominales de la actriz y junto a uno de sus novios ficticios se jura amor eterno en plena lluvia, tomada por alguno de sus invitados como un mal augurio, mientras otros apuestan que no sabe estar sola y que se arrepentirá pronto de haber tomado esa decisión.

A continuación en el vídeo López cambia de look y muestra sus piernas con un minivestido blanco sin tirantes con un detalle de rosa roja alrededor de la cintura mientras baila junto a los asistentes. En ese momento nos percatamos de que el novio ya no es el mismo de la ceremonia. Uno de los novios guarda cierto parecido con su marido Ben y es el actor Tony Bellissimo. Otro es Derek Hough, su ex coprotagonista de World Of Dance y Trevor Jackson de Grown-ish también es otro de los pretendientes.

El vídeo termina con Jennifer en la oficina de sus abogados, analizando el proceso de divorcio, mientras se escuchan voces en off de sus maridos dando las razones de sus "diferencias irreconciliables".' "Ella no escucha, piensa que soy su empleado, lo único que hace es trabajar, y si no está trabajando, está tratando de encontrar más trabajo... añade eso a la actitud defensiva, las críticas constantes...' mientras el video musical termina con una tarjeta de visita que dice: "Continuará". La letra también es un reflejo del romances que vive con Ben Affleck:"¿Es esta la vida real? Demasiado bueno para ser verdad".

Pero no es la única declaración de amor a su marido en el álbum, la cantante neoyorquinaa también incluyó una canción llamada Dear Ben II, una continuación de la canción Dear Ben en This Is Me... Then, en la que contará cómo ha sido la segunda parte de su historia de amor. La artista ha manifestado que su nuevo disco, que incluye 13 temas y será lanzado el 16 de febrero, cuenta sus experiencias amorosas a lo largo de los últimos 20 años, y culmina con el sí, quiero que se dio con el actor el año pasado."Esta experiencia musical es una manifestación, a través de la música, el cine y la realidad, del viaje de una vida en busca de la verdad sobre el amor", explica.