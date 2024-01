Se desvela la causa de la muerte de la cantante Sinéad O'Connor

Medio año después de que la voz de Sinéad O'Connor se apagara para siempre a sus 56 años, y pasados cinco meses desde su mediático funeral, se ha desvelado la causa de su súbito fallecimiento. La intérprete irlandesa que conquistara la fama mundial en la década de los noventa murió por "causas naturales" en su residencia de Herne Hill, en Londres, el 26 de julio de 2023, tal y como ha concluido el tribunal forense de Southwark, al sur de Támesis, que este martes 9 de enero ha cerrado el caso, activo desde su deceso.

Una vida marcada por la tragedia y los altibajos emocionales más allá del éxito

La veterana artista, que, según su representante, se preparaba para lanzar un nuevo álbum y comenzar una gira musical tras mudarse a la capital británica desde su natal Irlanda meses antes, tuvo una trayectoria marcada por la controversia, los altibajos emocionales y una dura infancia en la que el maltrato que recibió de manos de su madre y el reformatorio católico en el que vivió en Waterford, donde una de las monjas le regaló su primera guitarra, le dejaron huella. Su triste pérdida se produjo dieciocho meses después de recibir una dolorosa noticia a la que nunca pudo sobreponerse: el fallecimiento de su hijo Shane, nacido fruto de su relación sentimental con el músico Donal Lunny, un año antes de llegar a la mayoría de edad. Aquella tragedia, tras la cual O'Connor aseguraba sentirse "perdida" y "odiándose a sí misma", llegó después de que el joven tuviera dos intentos de quitarse la vida, razón que le llevo a ser ingresado en el hospital Tallaght de Dublín, del que se escapó, con un desenlace fatal.

A lo largo de sus cinco décadas y media de vida, la reconocida intérprete llegó a grabar un total de diez álbumes de estudio entre 1987 y 2014, además de múltiples bandas sonoras, singles y colaboraciones con compañeros de profesión y fue distinguida con galardones como el Disco Clásico Irlandés en los Premios de la Música de RTÉ. Pero, más allá de sus sonados éxitos en la industria, podía presumir de su papel de orgullosa mamá y abuela por partida doble. Además de Shane, tenía otros tres hijos, que trajo al mundo junto a sus exparejas Donal Reynolds, con quien estuvo casada entre 1987 y 1991, el periodista John Waters y el empresario estadounidense Frank Bonadio, de quien se separó en 2017: Jake Reynolds, de 34 años, Roisin, de 25, y Yeshua Francis Neil Bonadio, de 15.

De la adoración de sus fans a su último proyecto

Shuhada'Davitt, nombre que adoptó O'Connor tras su conversión al islam, fue velada y despedida por un cortejo fúnebre de fans que inundaron las calles de la localidad irlandesa de Bray, que fue su hogar durante quince años, recordando sus maravillosas composiciones y la faceta solidaria y empática que tanto la caracterizaba. Los últimos proyectos en los que participó recibieron una fantástica acogida por parte de su fiel público; es el caso de The skye boat song, el tema que con el que puso la banda sonora a la cabecera de la séptima temporada de Outlander, drama basado en las novelas de Diana Gabaldon y protagonizado por Caitriona Balfe y Sam Heughan. Una experiencia con la que fusionó su talento vocal y su pasión por el séptimo arte, de igual forma quizo con You made me the tief of your heart en la ficción de Daniel Day-Lewis En el nombre del padre hace ya tres décadas.

