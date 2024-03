La hija de Sinead O'Connor emociona cantando 'Nothing compares to you’ en el homenaje a su madre Roisin Waters, de 28 años, ha participado en un concierto celebrado en Nueva York en recuerdo a la cantante que fallecía a los 56 años

Sinead O´Connor tuvo 4 hijos, Shane, que tenía 17 años cuando murió a principios de 2022 (el joven combatía diversos problemas de salud mental ) y otros 3 niños de relaciones que no llegó a formalizar. Una de sus hijas, Roisin Waters, de 28 años, acaba de participar en el homenaje a la cantante y al líder de los Pogues, Shane MacGowan, que se ha celebrado en Carnegie Hall de Nueva York. Un concierto en el que también han actuado Cat Power, Billy Bragg, The Mountain Goats, Glen Hansard y Dropkick Murphys. Waters, que ha elegido para cantar el clásico tema de su madre Nothing Compares 2 U, ha puesto los pelos de punta a los espectadores que han sido testigos del emotivo momento en recuerdo de la querida artista que fallecía el 26 de julio a los 56 años. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!

