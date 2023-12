El espectacular posado en bikini de Mónica Carrillo para despedir el 2023

Un año más, son muchas las celebrities que se han ido de España en busca de destinos más cálidos. Son fechas muy especiales y, mientras que algunos están disfrutando de los planes navideños bien abrigados, hay otros que han preferido hacerlo en bikini. Ese es el caso de Mónica Carrillo (47 años), que ha hecho las maletas y ha viajado con varios amigos a México, desde donde está compartiendo las imágenes más espectaculares.

"El posado del verano en Mazunte. Feliz Navidad", ha escrito la presentadora de informativos de Antena 3 en sus redes sociales junto a estas fotos que le ha hecho su gran amigo, el estilista Iván Gómez. "Que se noten las sentadillas, cariño", le ha dicho el reconocido maquillador y peluquero, a lo que Mónica ha respondido así de simpática: "Y las agujetas".

Lo cierto es que la escritora alicantina no puede estar más espectacular. La hemos visto presumiendo de tipazo con un bikini de color negro y braguita de rayas, además de gorra y gafas de sol. Esta sesión de fotos a la orilla del mar ha causado furor entre sus fans y le han mandado cientos de piropos: "¡Esos abdominales!", "¡Booooom!", "Qué guapaaaaa", "La belleza de paisaje es totalmente opacada por la belleza de modelo", "¡Diosa!", "Señora Carillo, tendría que estar prohibido ese cuerpo"...

Además, muchos de seguidores coinciden en algo y es que Mónica irraida una luz especial. Solo hay que ver las imágenes para darse cuenta de lo feliz que está la periodista, disfrutando al máximo de estos días de vacaciones en los que, además de Iván Gómez, también la ha acompañado una de sus mejores amigas: Carolina Iglesias​, ​más conocida en el mundo virtual como Percebes y Grelos.

Más en forma que nunca

A la vista está que la autora de El viento nos llevará se cuida mucho. Mónica Carrillo está muy en forma y así lo demuestra con los vídeos de sus entrenamientos que suele compartir en sus redes sociales. "Nunca fui la más atlética de la clase, ni tampoco la más torpe. Lo que sí que he sido es perezosa para el deporte. He practicado varios a lo largo de mi vida pero nunca de manera tan constante. Hace un tiempo decidí darle un vuelco a mi manera de cuidarme por dentro y por fuera y aquí estamos: superando esa pereza y el pudor de mostrarlo. Si a alguien le sirve, aquí lo tiene para animarse a empezar. Si yo he sido capaz, cualquiera lo es. Solo es cuestión de perseverar", dijo en una ocasión.

La periodista hace diferentes disciplinas siguiendo las instrucciones que le marca su entrenador personal Daniel Jiménez, que la ha ayudado a establecer unas rutinas, motivarse... "A entrenar se va con ganas y sin ellas. Mi marine de confianza, @danijimeneztrainer, me ha dado hoy una buena paliza para que le recuerde toda la Navidad", escribió antes de irse de vacaciones.