Mónica Carrillo, devastada por la muerte de una amiga

Mónica Carrillo se ha enfrentando una terrible pérdida. Una de sus mejores amigas ha fallecido y la presentadora de Antena 3 Noticias ha querido compartir el dolor que siente con todos sus seguidores. "Permítanme la licencia de hablarles de algo personal, pero tengo la necesidad de hacerlo. Esta semana estuve viendo a una amiga que lleva varios días sedada en la UCI tras haber sufrido un ictus con derrame cerebral", ha comenzado diciendo. "Cuando entro a un hospital siempre tengo la misma sensación. La de entrar en un mundo al que le damos la espalda en el día a día porque esa realidad no es agradable de ver. Los boxes de cuidados intensivos sin separación únicamente unidos por la gravedad del asunto, de cada una de las personas que allí yacen. Unas conscientes, otras no", ha añadido.

A pesar de la difícil situación, "salí de allí de la única manera de la que se puede salir: resignada y esperanzada por si la ciencia pudiera hacer algo por recuperarla". Pero sus deseos no se han hecho realidad. "Me acaban de decir que hay muerte cerebral y que no hay posibilidad de hacer nada por ella. Mañana la desconectan", ha contado, confirmando así la muerte de su amiga.

La periodista, de 46 años, cree que lo ocurrido "es injusto para ella y para las personas que la queremos". Sin embargo, ha encontrado las fuerzas necesarias para reflexionar sobre la fragilidad de la vida. "Preocupémonos por lo importante. Prioricemos nuestros motivos de angustia porque cuando la vida golpea no suele avisar. Vivan, intenten ser felices y hacer felices a quienes les rodean", ha escrito. "Mis disculpas por el desahogo", ha finalizado.

No es la primera vez que Mónica Carrillo comparte sus sentimientos en público. El pasado mes de junio se rompía en pleno directo al comunicar el fallecimiento de dos trabajadoras de Antena 3 Noticias, Inmaculada Salvador, productora, y Miryam Romero, editora y una de las primeras presentadoras de los informativos de la cadena. "Les pido disculpas porque la emoción ha podido con esa noticia tan conmovedora para todos nosotros", dijo con la voz quebrada. "Siento mucho haberme roto al contarlo. Dicen que el exceso de verdad nunca es malo. Aquí había mucha verdad", aseguró después.

