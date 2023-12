Georgina Rodríguez recibe el mejor regalo navideño: ¡va a ser tía por segunda vez!

Los Reyes Magos han llegado por adelantado a la gran familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, donde han dejado una noticia con la que se multiplica su alegría: ¡van a ser tíos de nuevo! Ivana, la hermana mayor de la modelo, espera su segundo hijo junto al pintor y escultor Carlos García. Han sido los propios papás, que están pletóricos de felicidad, quienes han explicado que inician una nueva y emocionante etapa con un miembro más en la familia. "La mejor Navidad", han indicado junto a la imagen de un test de embarazo con resultado positivo. Al comunicarlo este 28 de diciembre, muchos apuntaban a que se trataba de una inocentada, pero la propia Ivana ha confirmado a HOLA.com la dulce espera.

Ivana y Carlos van a convertir en hermana mayor a Deva, que llegó al mundo el 26 de noviembre de 2021 y se ha convertido en una niña preciosa, simpática y alegre. Además de tener como referente a su hermano (el hijo que el artista tuvo durante una relación anterior), la pequeña también tiene una bonita relación con sus primos: Cristiano Jr (13), Eva, Mateo, Alana Martina (los tres tienen 6 años) y Bella Esmeralda (1 año y medio). Es habitual verla jugar y compartir tiempo con los hijos de Gio, que próximamente sumarán un nuevo miembro al gran equipo que forman juntos.

El entorno de Ivana se ha volcado en enviarle sus mejores deseos. Las Queridas, su grupo de amigas, no han tardado en reaccionar. "Mi amor", ha dicho Iván García, que trabaja en TardeAR junto a Ana Rosa Quintana; "Ganas ya de ver la carita de ese bebé precioso", ha escrito Julia Martínez, la pareja del periodista Edu Aguirre; "Qué ilusión otra bendición", ha dicho Elena Pina, mano derecha de Gio. Ha sido precisamente esta última quien ha apuntado también que nadie se va a creer el embarazo por anunciarlo el día de los inocentes. Alice Campello, Ana Antic, Serpiente, Vikika Costa y Hugo Fuertes, entre otros, se han sumado a los mensajes de cariño.

Ivana, que es licenciada en traducción e interpretación de francés y le gusta inspirar a otras mujeres a cumplir sueños y alcanzar sus metas, está muy unida a su hermana, de la que está muy orgullosa y con la que ha superado numerosas dificultades. "Ivana lo es todo para mí. Ella ha sido en muchos momentos, madre, padre, amiga… mi pilar fundamental. Mi apoyo en momentos de soledad y también en los más alegres de mi vida", aseguraba la modelo en Elle, añadiendo que es su mayor confidente.

Esa conexión queda patente en las dos temporadas de Soy Georgina, reality de Netflix donde nos muestra la parte más desconocida de la vida que comparte con Cristiano Ronaldo, con el que lleva un año viviendo en Riad. "Todo lo que le sucede a mi hermana, me lo tomo como si me sucediera a mi en primera persona. Porque mi hermana soy yo. Si algo malo le pasa a ella, me muero yo. Es mi compañera de vida de inicio a fin", decía Ivana de la modelo e influencer.

Con toda seguridad, esa bonita relación que hay entre las hermanas la tendrán también las hijas de Ivana, igual que la tienen los niños de Georgina y Cristiano. Además, ambas intentan que los primos pasen juntos todo el tiempo posible y que crezcan unidos, siendo una piña. Porque para ellas, la familia es lo más importante y el eje sobre el que giran sus vidas.

