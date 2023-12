El turbio divorcio de Lorenzo Quinn y Giovanna Cicutto

El escultor Lorenzo Quinn anunció su ruptura con Giovanna Cicutto el pasado mes de mayo. "Estoy compartiendo algo hoy que es muy difícil de hacer para mí. Siempre creí que la vida es un milagro. Me casé con Giovanna en 1988. Nos casamos muy jóvenes, probablemente demasiado jóvenes, sin embargo logramos construir una vida juntos. Hemos criado a tres hermosos hijos", comenzó diciendo el hijo del actor fallecido Anthony Quinn. "La vida es un viaje... nuestro viaje como pareja ha terminado y lamentablemente estamos en proceso de separación, pero no es el final de nuestras vidas. La vida es un viaje: a veces viajas juntos y a veces viajas solo. Le deseo lo mejor y espero vuestro apoyo y respeto en este momento difícil", concluyó.

Aquel comunicado no hacia presagiar la guerra que estaba a punto de estallar entre ellos. El programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, ha accedido en exclusiva al sumario del caso. Según este documento, el escultor denunció el 21 de junio a su exmujer por allanamiento de morada. "Cogió una escultura y se la quiso llevar", asegura en la denuncia, en la que hay imágenes donde se ven trozos de cristal por el suelo y el taller del artista totalmente revuelto. Una semana más tarde fue Giovanna quien denunció a Lorenzo. "Durante la relación ha sufrido maltrato psicológico de forma habitual, con menosprecios, insultos, impidiéndola educar a sus hijos", refleja la italiana en su demanda.

A estas denuncias, se suman otras más. El escultor acusa a su ex de difundir fotografías de carácter íntimo y privado a su entorno más cercano, incurriendo en un delito contra la intimidad y revelación de secretos. "La Sra. Cicutto envió unos mensajes de WhatsApp a la secretaria del denunciante, donde insultaba al Sr. Quinn, enviandole además fotografías de carácter privado del denunciante, concretamente de sus partes íntimas".

En otra denuncia, Quinn acusa a Giovanna de entrar de nuevo en su taller y golpear a una de sus empleadas. "La Sra. Cicutto iba grabando con su teléfono móvil. Ha entrado en la habitación del Sr. Quinn, muy alterada. Ha comenzado a registrar la habitación y a romper ropa de mujer que ha encontrado. Ha cogido unas tijeras para romper la ropa. En un momento dado, la Sra. Cicutto ha querido apartar a la asistente del Sr. Quinn, dándole un golpe con la mano abierta, provocándole una lesión en el ojo", sostiene en la querella.

Giovanna ha señalado que "de momento" no quiere hacer declaraciones por respeto a sus hijos y va a dejar que la justicia sea la que hable. Lo único que ha trasladado a los compañeros de Y ahora Sonsoles es que ella es propietaria del 50% de la sociedad que mantiene con Lorenzo Quinn y que no puede entrar al taller porque han cambiado la cerradura. El escultor, por su parte, no se ha pronunciado y en estos momentos se encuentra en Miami presentando una nueva exposición.

Este cruce de denuncias ha sorprendido al entorno más cercano de la expareja. "Conozco a Lorenzo y a Giovanna desde hace muchísimos años, y a sus hijos, y siempre los he visto llevándose maravillosamente bien. Él trabajando con un éxito internacional, ella colaborando con él, ayudándole en el trabajo. Este verano, cuando les llamé para invitarles a la fiesta 'Flower Power' de Pacha Ibiza, ella me dio la noticia. Yo no me lo podía creer, ni se lo podía creer nadie del círculo de sus amistades nunca habían tenido el más mínimo problema. Son dos personas con muy buena educación, sin ningún tipo de violencias y yo todo esto que estoy oyendo no me creo ni la mitad", dijo Carlos Martorell en el programa de Sonsoles Ónega. Al relaciones públicas le preguntaron si sabía que Lorenzo había rehecho su vida con otra mujer tras la separación. "Eso me contaron, que tenía una nueva pareja, sí", afirmó.

Sus bodas de plata

Martorell fue testigo en 2013 de las bodas de plata de Lorenzo y Giovanna, que residen en Barcelona, celebraron sus bodas de oro en 2013 en el Lío Cabaret Club, de Ibiza, acompañados por sus tres hijos y numerosos amigos, entre ellos, la baronesa Thyssen. "Nos hemos regalado mucho amor, para seguir así toda la vida", dijeron emocionados. Además, compartieron el secreto de su matrimonio. "La fórmula es una mezcla de paciencia, dedicación, comprensión y mucho amor", añadieron.