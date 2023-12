Kevin Costner, fotografiado en actitud cariñosa con la cantante Jewel tras su complicado divorcio

Kevin Costner podría haber recuperado la sonrisa tras el complicado divorcio de su exmujer Christine Baumgartner. El actor ha acaparado todo el interés mediático después de haber sido fotografiado en actitud cariñosa junto a la cantante Jewel. El oscarizado intérprete, de 68 años, y la ganadora de un Grammy, de 49, parecían estar disfrutando de un excelente momento juntos mientras el protagonista de El guardaespalas rodeaba con sus brazos la cintura de la artista, mientras ella estaba sentada en su regazo. Las imágenes de la pareja han sido captadas durante una visita el mes pasado a la isla y refugio privado de Richard Branson, Necker, en las Islas Vírgenes Británicas.

La información ha sido difundida por el portal TMZ y han causado un gran revuelo entre sus fans, cuyo deseo más ferviente es que el intérprete vuelva a ser feliz después del turbulento proceso de divorcio con la madre de sus hijos. Diversas fuentes han señalado que la relación es "bastante nueva". Al parecer, el actor y la cantante participaron en una recaudación de fondos de tenis el pasado mes para la organización Inspiring Children Foundation, fundada por Jewel. "¡Es un momento increíble, y lo utilizo para relajarme, descansar y jugar con mi hijo! Kevin Costner tuvo la amabilidad de ser mentor de nuestros hijos este año", mencionaba la cantante en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece el actor vestido de blanco junto a otras personas.

"Definitivamente algo estaba pasando", ha revelado una fuente al citado medio sobre la supuesta relación entre ambos. "Estaban coqueteando. Y cuando estaban juntos, era como si ambos simplemente se iluminaran”. "Se notaba que intentaban ser discretos, pero cualquiera que los viera se daría cuenta de que algo estaba pasando", añadió otro testigo de la complicidad y química entre el actor y la cantante. Según diversos informes, volaron juntos desde el Caribe y pasaron mucho tiempo juntos durante algo más de una semana.

Jewel, al igual que Costner, ha estado casada con anterioridad con Ty Murray, padre de su hijo Kase, de 12 años. Se divorció en 2014 y desde entonces no se han conocido oficialmente otras parejas de la intérprete de Foolish Games. Por su parte, Kevin Costner anunció en abril su separación de Christine Baumgartner, con quien llevaba 18 años de matrimonio. Después de una polémica y complicada batalla judicial, la expareja llegó a un acuerdo de divorcio por el bien de sus tres hijos menores de edad, Cayden, 16, Hayes, 14 y Grace, 13. A estos se suman otros cuatro hijos que el intérprete tuvo fruto de sus anteriores relaciones con Cindy Silva y Bridget Rooney.

Además de hijos adolescentes, la estrella de Bailando con Lobos y la cantante y filántropa podrían tener mucho más en común de lo que pudiera parecer a simple vista. El actor de Yellowstone y la intérprete de You Were Meant For Me comparten su pasión por la música. Kevin tiene su propia banda Modern West y ha actuado recientemente en diversos shows en vivo. Ya lleva cuatro álbumes con los que ha cosechado un buen número de admiradores en Estados Unidos donde la música country es el género más popular, mientras que Jewel ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo y es una consagrada artista de fama mundial.

