No vas a reconocer a Taylor Momsen, la adorable niña de 'El Grinch' que ya tiene 30 años

El Grinch es una de esas películas que no pueden faltar cuando se acerca el período navideño. Un largometraje que ya es un clásico y que vemos año tras año durante la temporada de fiestas. Pero quizá no sabía que el personaje antinavideño más querido de la pantalla ha cumplido ya ¡23 años! El Grinch se estrenó en noviembre del 2000, y las vidas de sus protagonistas han cambiado mucho. Taylor Momsen interpretó a la adorable Cindy Lou Who. Los fans de esta actriz la conocerán también por Gossip Girl, serie en la que interpretó a Jenny Humphrey. Pero Taylor ha crecido: actualmente tiene 30 años y ha cambiado mucho. Dale al play y no te lo pierdas.

