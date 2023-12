Lupita Nyong'o y Joshua Jackson confirman su romance y se convierten en la nueva pareja sorpresa de Hollywood

Lupita Nyong'o y Joshua Jackson son la nueva pareja sorpresa de Hollywood. La ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud y el ex de Diane Kruger han sido fotografiados en actitud cariñosa durante un romántico paseo por el Parque Nacional Joshua Tree ubicado en el condado de San Bernardino, en California. Cogidos de la mano y dedicándose miradas y sonrisas cómplices, la pareja de actores confirma con estas fotos lo enamorados que están en los albores de su noviazgo.

El protagonista de Dawson Crece, de 45 años, cuya esposa Jodie Turner-Smith solicitó el divorcio hace apenas dos meses, parece haber recuperado la sonrisa al lado de la protagonista de Black Panther: Wakanda Forever, de 40. La confirmación del romance llega un mes y medio después de que fueran fotografiados juntos en un concierto de Janelle Monáe en el YouTube Theatre en Inglewood, California. Esto sucedía a raíz de sus respectivas rupturas sentimentales. El actor rompió su matrimonio después de cuatro años con la actriz y modelo jamaicana Jodie Turner-Smith, con quien tiene una hija en común, de tres años, y Lupita dio a conocer su ruptura de Selema Masekela en octubre.

La ruptura de Lupita por 'un engaño'

Nyong'o y Jackson, que eran amigos desde tiempo atrás, como demuestran estas fotos tomadas en 2018 en Broadway, compartieron una velada y un agradable concierto el pasado 18 de octubre con un grupo de amigos, pero en ese momento diversas fuentes revelaron a TMZ que no había nada romántico entre ellos. Al día siguiente, Nyong'o recurrió a su perfil oficial para anunciar que ya no salía con Masekela, de 52 años, alegando que hubo un "engaño" en su relación de 10 meses. La actriz publicó un desgarrador y conmovedor mensaje tras su ruptura. "En este momento, es necesario que comparta una verdad personal y me desvincule públicamente de alguien en quien ya no puedo confiar…”, comenzaba. "Me encuentro en una temporada de angustia debido a un amor repentino y devastadoramente extinguido por el engaño. Me siento tentada a correr hacia las sombras y esconderme, sólo para regresar a la luz cuando haya recuperado las fuerzas suficientes para decir: 'Como sea, mi vida es mejor así'".

El divorcio del actor de 'Dawson crece'

Por su parte Jodie Turner-Smith solicitó el divorcio de Joshua Jackson el 2 de octubre citando "diferencias irreconciliables". Fuentes cercanas señalaron entonces que al actor canadiense le pilló por sorpresa la solicitud de divorcio de su mujer. La última vez que habían aparecido juntos en público fue concretamente el 7 de septiembre, cuando acudieron a un evento en Nueva York, donde posaron ante los fotógrafos agarrados del brazo y muy sonrientes. En ese momento, nada hacia presagiar que unos días más tarde la actriz presentaría los papeles del divorcio. Una fuente cercana a la artista aseguró en la revista People que fue ella la que tomó la decisión de separarse porque "ya había tenido suficiente". "Están en momentos de la vida muy diferentes", señaló y explicó que "se convirtió en un matrimonio dañino que la hacía infeliz". Su prioridad es el bienestar de su hija, Juno Rose Diana, de tres años, y, por eso, la protagonista de Nightflyers ha solicitado la custodia compartida. Joshua encontró la felicidad al lado de Jodie, después de que en 2016 terminara su relación con la también actriz Diane Kruger, después de una década juntos.