La razón por la que Lupita Nyong’o ha ido a los Oscar con Joseph Quinn de 'Stranger things' y no con su pareja

Desde finales del año pasado, Lupita Nyong’o y Joshua Jackson son inseparables. Hace solo unos días fueron fotografiados durante una escapada romántica a Puerto Vallarta (México) con motivo del 41 cumpleaños de la actriz y son muchos los que esperaba que eligieran la gala de los Oscar 2024 pudieran debutar como pareja ante los flashes. Es por eso que ha causado una gran sorpresa ver a la protagonista de Black Panther: Wakanda Forever posando junto otro actor conocido internacionalmente, Joseph Quinn.

-Los ganadores de los Premios Oscar 2024: consulta la lista completa

-El paso de los españoles por los Oscar más allá de los nominados: de Bayona a Manuela Vellés

Las aproximadamente dos horas que ha durado la alfombra roja previa a la gala ha dejado momentos destacados como la aparatosa caída de Liza Koshy, el paso de los nominados españoles y la llegada de Lupita Nyong’o junto a Joseph Quinn, artista británico que se hizo muy conocido por interpretar a Eddie Munso en Stranger things, de Netflix. La actriz, impresionante con un traje joya en azul cielo con escote en pico, plumas bordadas a la altura de las caderas y en el bajo, le ha agarrado de la mano y no han parado de reír y bromear delante de los fotógrafos.

Los gestos de complicidad que han mostrado en el Dolby Theatre reflejan la amistad que han creado en el set de rodaje. Y es que ambos encabezan el reparto de Un lugar tranquilo: Día 1, película que se estrenará en junio. Michael Sarnoski se pone al frente de esta precuela de Un lugar tranquilo y Un lugar tranquilo 2. La cinta, en la que Lupita se mete en la piel de una chica sordomuda, narra el primer día del apocalipsis y el caos que crece ante el colapso del mundo tal y como lo conocemos.

-De la nieta de Spielberg a la joven promesa Juliet Donenfeld: los más pequeños toman la alfombra roja

Parece que Lupita y Joshua aún optan por la cautela antes de oficializar su historia de amor, de la que se tuvieron las primeras pistas el pasado octubre. La actriz acababa de romper con Selema Masekea y el protagonista de Dawson crece estaba en trámites de separación con Jodie Turner-Smith, madre de su hija Juno, cuando fueron fotografiados en el concierto de Janelle Monáe. Dos meses después fueron vistos haciendo turismo por el parque nacional Árboles de Josué, en California.

-El cariñoso reencuentro de Jodie Foster y Robert De Niro 50 años después de 'Taxi Driver'

Unos Oscar para el recuerdo

Los Oscar tienen un gran significado para Lupita, y no solo porque es la gran fiesta de la profesión que tanto le gusta, sino porque sabe muy bien lo que se siente al levantar una de las estatuillas de la Academia. Hace justo una década fue elegida mejor actriz de reparto por 12 años de esclavitud y sobre el escenario dijo: "No se me escapa ni por un momento que tanta alegría en mi vida es gracias a tanto dolor en la de otra persona". Además, dio las gracias a su familia y a la Escuela de Arte Dramático de Yale en la que comenzó a dar forma a su sueño de ser una estrella. Por último, mandó un esperanzador mensaje a los niños: "No importa de dónde seas, tus sueños son válidos". Hoy ha revivido parte de esa emoción al entregra uno de los galardones.